Trójmiasto Zaatakował i chciał okraść pasażera. Nagrały go kamery Piotr Krysztofiak |

19-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 15 lat więzienia Źródło wideo: KMP w Gdańsku Źródło zdj. gł.: KMP w Gdańsku

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Policjanci z komisariatu na Przymorzu zajmowali się sprawą usiłowania rozboju, do którego doszło w tramwaju jadącym w kierunku centrum. Do jednego z pasażerów podszedł mężczyzna i zaczął go bić pięścią po głowie. W pewnym momencie chwycił plecak pokrzywdzonego i próbował go zabrać, a gdy zobaczył, że mu się to nie uda, wyszedł z tramwaju. Całe zajście nagrały kamery w tramwaju. Teraz pokazała je policja.

19-latkowi grozi do 15 lat więzienia Źródło zdjęcia: KMP w Gdańsku

Prokuratorskie zarzuty

Jak informuje aspirant sztab. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku, sprawą zajęli się kryminalni z gdańskiego Przymorza. Po przeanalizowaniu między innymi monitoringu ustalili, kim jest potencjalny sprawca pobicia. - W minioną środę policjanci zatrzymali 19-letniego obywatela Polski na terenie powiatu gdańskiego. Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa i usłyszał zarzut usiłowania rozboju i naruszenia nietykalności cielesnej. Prokurator zawnioskował też o areszt dla podejrzanego, jednak sąd nie przychylił się do wniosku i wobec 19-latka został zastosowany dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonych 25-latkiem - przekazuje policjant. Za rozbój grozi kara do 15 lat więzienia, a za naruszenie nietykalności cielesnej do jednego roku.