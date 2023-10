Udawał policjanta i nakładał mandaty na palących. Używał podrobionej legitymacji

- Następnie 63-latek podszedł do palącej papierosa kobiety i zachował się w analogiczny sposób. Kiedy pokrzywdzona poszła do bankomatu, by wypłacić 200 złotych, sprawca został ujęty przez świadków, a następnie przekazany funkcjonariuszom straży miejskiej do czasu przyjazdu wezwanego na miejsce patrolu policyjnego - przekazała podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.