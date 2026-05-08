Trójmiasto Tyle zarabiają prezesi miejskich spółek w Gdańsku. Pensje wyższe niż u prezydent miasta Natalia Grzybowska

Kluczowe fakty: Miesięczne zarobki szefów spółek w Gdańsku nie należą do najwyższych w Polsce. Ale roczne premie są już spore.

Zaskakująco mało w porównaniu do swoich kolegów zarówno z Gdańska, jak i z innych miast zarabia prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Nie brakuje osób, które w 2025 roku zainkasowały roczną premię wahającą się pomiędzy 70 a 100 tysięcy złotych.

Sprawdziliśmy zarobki zarządów w miejskich spółkach w największych polskich miastach. To miejsca, gdzie dostaje się znacznie więcej pieniędzy niż prezydenci.

Miasto Gdańsk posiada większościowe udziały w aż 16 spółkach, z czego w 12 z nich ma 100 procent udziałów. Jak wynika z danych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, prezesi miejskich spółek zarabiają od około 15 tys. do nawet 31 tys. zł brutto miesięcznie. Najniższe wynagrodzenie otrzymuje prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, a najwyższe - prezes Zakładu Utylizacyjnego. Najniższe zarobki wśród prezesów miejskich spółek otrzymuje Grzegorz Mocarski, stojący na czele spółki Pomorska Kolej Metropolitalna. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 15,1 tys. zł brutto. Funkcję prezesa pełni od 2016 roku i jednoosobowo zarządza spółką, odpowiadając za zarządzanie infrastrukturą kolejową PKM oraz realizację inwestycji transportowych w regionie, w tym m.in. rozwój i modernizację linii kolejowych łączących Trójmiasto z lotniskiem i Kaszubami.