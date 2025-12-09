Senior zabity tłuczkiem na ulicy. Do sądu trafił akt oskarżenia

Prokuratura o wyjaśnieniach podejrzanych o zabójstwo Źródło: TVN24

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko małżeństwu - Angelice i Kamilowi N. oraz Dawidowi Z., podejrzanym o zamordowanie dziadka kobiety -poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński

- Prokurator oskarżył 26-letnią Angelikę N., 27-letniego Kamila N. oraz 20-letniego Dawida Z. o dokonanie wspólnie i w porozumieniu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 78-letniego pokrzywdzonego Józefa D. w wyniku motywacji zasługującej na szczególnie potępienie - wyjaśnił.

Do ataku na 78-latka doszło w niedzielę, 2 lutego br., około godz. 6 rano przy ul. Młodzieży Polskiej w Gdańsku Brzeźnie. Senior wyszedł z domu do kościoła, wtedy został zaatakowany.

Fizycznego ataku miał dokonać Dawid Z., który podbiegł do idącego ulicą 78-latka i zadał mu kilkanaście uderzeń tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy, w wyniku czego mężczyzna upadł na ziemię. W tym czasie Kamil N., mąż Angeliki, miał stać na czatach.

Według ustaleń śledczych tłem zbrodni miał być konflikt rodzinny. Młode małżeństwo i starszy mężczyzna wspólnie mieszkali w niewielkim mieszkaniu.

Oskarżonym grozi dożywocie

Jak podała po zabójstwie prokuratura, Kamil N. nie przyznał się do zarzutu, ale złożył wyjaśnienia. Mężczyzna nie powiedział, dlaczego brał udział w przestępstwie, choć, jak twierdzi, był przeciwny dokonaniu zbrodni. Jego żona złożyła szerokie wyjaśnienia i opisała okoliczności mieszkania ze swoim dziadkiem, natomiast Dawid Z. opisał przebieg zdarzenia i jak się do niego przygotował.

W toku postępowania prokurator oraz funkcjonariusze policji przesłuchali 27 osób w charakterze świadków. Prokurator uzyskał też m.in. opinie z zakresu informatyki śledczej, genetyki sądowej, badań śladów biologicznych oraz sądowo-psychologiczne i psychiatryczne.

Troje oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych od zatrzymania w dniu morderstwa. Oskarżonym grozi dożywotnie więzienie.

