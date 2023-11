Tragiczny wypadek na torach, zginął 65-letni mężczyzna

czytaj dalej

Aleksandra Gajewska przyszła do Sejmu z czteroletnim synem i wylał się na nią hejt. Marcelina Zawisza na posiedzeniu komisji karmiła dziecko piersią i spotkała ją fala krytyki. - Gdy do Sejmu przychodzą ojcowie z dziećmi, nikt tego nawet nie zauważa. Gdy robi to kobieta, rozpętuje się dyskusja o tym, jak źle organizuje życie - mówi w podcaście "Wybory Kobiet" Arlety Zalewskiej i Aleksandry Pawlickiej posłanka partii Razem.