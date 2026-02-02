Tłumy na zamarzniętej Motławie. Obrazek piękny, ale eksperci są jednomyślni

Tłumy Gdańszczan na zamarzniętej Motławie Źródło: TVN24

Słoneczna pogoda, obecność innych, a także grubość lodu - takie powody wejścia na zamarzniętą Motławę podawali rozmówcy TVN24.

W weekend chętnych do pochodzenia czy pojeżdżenia po rzece nie brakowało. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, czym to grozi.

- W trosce o bezpieczeństwo funkcjonariusze kontrolują zamarznięte zbiorniki. Byli obecni w rejonie zamarzniętej rzeki Motława. Za pomocą megafonów apelowali o rozsądne zachowanie i niewchodzenie na lód. Dzisiaj apele będą ponawiane. Grubość lodu bywa zmienna i zdradliwa i przebywanie na zamarzniętym zbiorniku wiąże się z ryzykiem. Bezpiecznie jest tylko na brzegu i na lodowiskach zamkniętych - powiedziała podkomisarz Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Ludzie na zamarzniętej Motławie Źródło: TVN24

W podobnym tonie wypowiada się ratownik medyczny Jakub Cimaszkiewicz podkreśla, który mówi, że takie zachowanie jest bardzo niebezpieczne.

Tłumy Gdańszczan na zamarzniętej Motławie Źródło: Instagram: Wes.And.Unicorns

- Jest to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. W przypadku załamania się lodu może dojść do hipotermii i poważnych problemów - podkreśla.

