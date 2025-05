Student z siekierą i brutalny mord na uczelni. To się zdarzyło też 23 lata temu

Zabójstwo pracownika Politechniki Gdańskiej w 2002 roku. Fragment uzasadnienia wyroku (materiał archiwalny) Źródło: TVN24

23 lata temu na Politechnice Gdańskiej 22-letni student Kamil P. zabił siekierą pracownika uczelni, który stanął w obronie zaatakowanego profesora. W 2005 roku został skazany na 25 lat więzienia. Nie wykazał skruchy. Przeciwnie, odgrażał się wykładowcy.

Do zbrodni doszło 19 czerwca 2002 r. w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Kamil P., wówczas student drugiego roku informatyki, przyszedł do gabinetu egzaminatora. Profesor podejrzewał, że student podłożył gotową pracę podczas wcześniejszego kolokwium zaliczeniowego.

Zginął pracownik, który bronił profesora

W pokoju 22-letni Kamil P. wyjął siekierę z plecaka i zaatakował profesora. Uderzył go w szyję i głowę. W jego obronie stanął pracownik inżynieryjno-techniczny Krzysztof K. Otrzymał on co najmniej dwa silne ciosy w głowę i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Zmarł na sali operacyjnej. Pomimo licznych ran głowy profesor Czesław S. przeżył.

Skazany za zabójstwo na Politechnice Gdańskiej Kamil P. Źródło: PAP/Stefan Kraszewski

7 maja, po 23 latach, ponownie doszło do zbrodni na uczelni, która wstrząsnęła Polską. Od uderzeń siekierą na Uniwersytecie Warszawskim zginęła portierka, a ranny został pracownik straży uniwersyteckiej, który ruszył jej z pomocą. W tym wypadku podejrzany to 22-letni student prawa.

Zabójca skazany, skruchy nie wyraził

Kamil P. za zabójstwo z premedytacją i usiłowanie zabójstwa został w 2005 roku skazany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku na 25 lat więzienia. Przed sądem nie wykazał skruchy. Przeciwnie, odgrażał się wykładowcy.

- Zdaniem sądu (Kamil P. - red.) działał świadomie. Potwierdziły to ostatecznie wielotygodniowa obserwacja psychiatryczna, ekspertyzy sądowo-psychiatryczno-psychologiczne i neurologiczne i ostatecznie biegły, doświadczony klinicysta z Kliniki Neurochirurgii Polskiej Akademii Nauk. Oskarżony jest niewątpliwie winien - mówił, ogłaszając nieprawomocny wtedy jeszcze wyrok, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Andrzej Węglowski.

Do zbrodni w 2002 roku na Politechnice Gdańskiej Kamil P. wykorzystał siekierę. Zdjęcie z sali rozpraw Źródło: PAP/Stefan Kraszewski

Procedury bezpieczeństwa na Politechnice Gdańskiej

Teraz biuro prasowe Politechniki Gdańskiej przekazało, że po wydarzeniach, od których minęły 23 lata, wprowadzono szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo na kampusie. W ich ramach opracowano m.in. nowe procedury usprawniające współpracę ze służbami państwowymi w zakresie sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, a także rozbudowano system monitoringu wizyjnego, system kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu.

Uczelnia poinformowała, że zwiększono też zatrudnienie w sekcji dozoru Centrum Bezpieczeństwa oraz zmieniono zasady podejmowania działań przez strażników. Zakupiono samochód służbowy i urządzenia transportu osobistego; wprowadzono także zmotoryzowany patrol strażników, którzy zostali wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego.

Strażnicy pracujący obecnie na Politechnice Gdańskiej są kwalifikowanymi pracownikami ochrony i przechodzą na bieżąco szkolenia doskonalące umiejętności kwalifikowanego pracownika ochrony. Dodatkowo wzięli udział w szkoleniach, m.in.: na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, w warsztatach z wybranych technik samoobrony oraz z obsługi AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) i pierwszej pomocy przedmedycznej. Wprowadzony został całodobowy telefon alarmowy z numerów telefonów komórkowych (19789).