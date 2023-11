Stefan W. miał podrabiać dokumenty w trakcie procesu o zabójstwo prezydenta Gdańska. Dostał grzywnę, prokuratura chce więzienia

Proces apelacyjny Stefana W. - nieprawomocnie skazanego za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - w sprawie podrabiania pism procesowych. W. już raz został skazany za to na grzywnę. Od wyroku odwołał się zarówno on, jak i prokuratura, która domaga się dla mężczyzny dwóch lat więzienia.

Dwie apelacje

Od nieprawomocnego wyroku apelację złożyli prokurator i obrońca W. Prokuratura domaga się dla oskarżonego dwóch lat pozbawienia wolności. - Jest to czyn zagrożony karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Zważywszy na uprzednią karalność oskarżonego, wagę całej sprawy, która stanowi podstawę oskarżenia w niniejszej sprawie, taka kara wydaje się być adekwatna - mówiła prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku Ariadna Rużewicz-Zielińska. Zaznaczyła, że "doszło do podrobienia podpisów i jest to przestępstwo przez ustawodawcę zagrożone karą". "Kara ma nie tylko odstraszyć, ale być również prewencyjna względem społeczeństwa i samego sprawcy" - tłumaczyła.