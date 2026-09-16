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Stanęła w obronie nastolatków z Ukrainy. Została znieważona, decyzja prokuratury

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Gdańsk, 04.04.2024. Kampania samorządowa 2024. Kandydatka "Wspólnej Gdańskiej Drogi 2050" do Rady Miasta Gdańska Jolanta Banach
Manifestacje przeciw hejtowi i skłócaniu Polaków i Ukraińców
Źródło wideo: Michał Tracz/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Marcin Gadomski/PAP
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Gdańska prokuratura prawomocnie umorzyła śledztwo w sprawie znieważenia Jolanty Banach. Radna podkreśla, że nie jest zaskoczona, ale nie czuje się też tym pokrzywdzona, ponieważ - jak mówi - cel był zupełnie inny. - Chodzi o to, żeby ludzie, którzy nie zgadzają się z przemocą, zgłaszali takie sprawy - tłumaczy.

22 stycznia, będąc na zakupach w jednej z galerii, radna z Gdańska zobaczyła jak starszy mężczyzna zaczepia chłopców w wieku 10-15 lat, którzy rozmawiali ze sobą po ukraińsku. Powiedziała jednemu z nich, że jeśli mężczyzna dalej będzie im dokuczał, mają podejść do niej.

"Widząc to ten starszy człowiek - myśląc pewnie, że mylnie odczytuję jego zachowanie - podszedł i zaczął tłumaczyć, że rozmawiają po ukraińsku i to banderowcy. Nie dałam mu dokończyć, nakazując, aby przestał i odszedł. Zostałam zwyzywana" - relacjonowała Banach incydent na Facebooku.

Śledztwo umorzone

Następnego dnia radna złożyła w komisariacie policji doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Kilka miesięcy później postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście zostało umorzone wobec "stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa".

Banach podkreśla, że nie jest tym zaskoczona i nie złożyła zażalenia. Jej zdaniem śledczy i prokuratura prowadzili wnikliwe postępowanie, ale ponieważ nie doszło do rękoczynów i nie ma zarejestrowanego dźwięku, a jedynie, obraz to nie było podstawy do postawienia tej osobie zarzutu.

- Sam fakt zgłoszenia przeze mnie tego incydentu i prowadzenia przez policję czynności jest już sygnałem, że są w naszym społeczeństwie ludzie nieobojętni, którzy reagują na zło. Bo o to tu chodzi. Żeby wszyscy ci, którzy nie zgadzają się z aktami przemocy, słownymi czy fizycznymi, zgłaszali sprawy do organów ścigania - tłumaczy.

Banach podkreśla, że upubliczniła incydent w mediach społecznościowych "żeby ludzie wiedzieli, że takie zachowania mogą i będą rezonować". Pod postem są setki reakcji oraz słów wsparcia chwalących jej postawę.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Gdańskrada miejskaTrójmiastoPolitykaUkraińcyuchodźcyksenofobia
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