Trójmiasto Stanęła w obronie nastolatków z Ukrainy. Została znieważona, decyzja prokuratury Damian Nowicki |

Manifestacje przeciw hejtowi i skłócaniu Polaków i Ukraińców Źródło wideo: Michał Tracz/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Marcin Gadomski/PAP

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22 stycznia, będąc na zakupach w jednej z galerii, radna z Gdańska zobaczyła jak starszy mężczyzna zaczepia chłopców w wieku 10-15 lat, którzy rozmawiali ze sobą po ukraińsku. Powiedziała jednemu z nich, że jeśli mężczyzna dalej będzie im dokuczał, mają podejść do niej.

"Widząc to ten starszy człowiek - myśląc pewnie, że mylnie odczytuję jego zachowanie - podszedł i zaczął tłumaczyć, że rozmawiają po ukraińsku i to banderowcy. Nie dałam mu dokończyć, nakazując, aby przestał i odszedł. Zostałam zwyzywana" - relacjonowała Banach incydent na Facebooku.

Śledztwo umorzone

Następnego dnia radna złożyła w komisariacie policji doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Kilka miesięcy później postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście zostało umorzone wobec "stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa".

Banach podkreśla, że nie jest tym zaskoczona i nie złożyła zażalenia. Jej zdaniem śledczy i prokuratura prowadzili wnikliwe postępowanie, ale ponieważ nie doszło do rękoczynów i nie ma zarejestrowanego dźwięku, a jedynie, obraz to nie było podstawy do postawienia tej osobie zarzutu.

- Sam fakt zgłoszenia przeze mnie tego incydentu i prowadzenia przez policję czynności jest już sygnałem, że są w naszym społeczeństwie ludzie nieobojętni, którzy reagują na zło. Bo o to tu chodzi. Żeby wszyscy ci, którzy nie zgadzają się z aktami przemocy, słownymi czy fizycznymi, zgłaszali sprawy do organów ścigania - tłumaczy.

Banach podkreśla, że upubliczniła incydent w mediach społecznościowych "żeby ludzie wiedzieli, że takie zachowania mogą i będą rezonować". Pod postem są setki reakcji oraz słów wsparcia chwalących jej postawę.