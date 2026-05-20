Znaleźli płytę nagrobną z XIII wieku. "To zapewne miejsce spoczynku osoby ważnej" Oprac. Rafał Molenda |

Średniowieczna płyta nagrobna odkryta w Gdańsku

Archeolodzy pracują w centrum Gdańska, w wykopie przy ulicach Grodzkiej i Sukienniczej. To tam naleźli granitową płytę nagrobną z XIII wieku.

"To pierwsze w tym sezonie znalezisko archeologiczne na najsłynniejszym wykopie w Gdańsku - przy ul. Grodzkiej/Sukienniczej, gdzie znajdowała się słynna lodziarnia Miś. To granitowa płyta nagrobna z reliefem krzyża łacińskiego, datowana na XIII wiek. Pod nią najprawdopodobniej znajduje się pochówek" - napisał rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński.

"Miejsce spoczynku osoby ważnej"

- To zapewne miejsce spoczynku osoby ważnej, bo zwykli mieszkańcy nie byli chowani pod płytami. Pod koniec tygodnia - jeżeli pogoda na to pozwoli - podniesiemy płytę - powiedziała archeolog Sylwia Kurzyńska z ArcheoScan.

Prace w tym miejscu trwają od 2023 roku. - Jesteśmy na terenie wczesnośredniowiecznego cmentarzyska. Odkryliśmy tu już płyty granitowe, ta z krzyżem jest trzecia - wyjaśniła archeolog Sylwia Kurzyńska.

Wcześniej znaleźli płytę z wizerunkiem rycerza

Płyta nagrobna z wizerunkiem rycerza odkryta w 2025 roku

W ubiegłym roku archeolodzy znaleźli tam płytę z wizerunkiem rycerza. - To było wyjątkowe odkrycie, bo płyta wykonana została z wapienia gotlandzkiego - skały, której w Polsce nie ma. Pojawia się pytanie: jak on się u nas znalazł? Czy ktoś ten nagrobek zamówił w Skandynawii i sprowadził statkiem, czy może sam blok kamienny był sprowadzony na miejsce i rzeźbiarze tu wykonali to zdobienie? Mamy hipotezę, że nagrobek mógł być też użyty wtórnie, czyli ktoś wykorzystał fragment innej konstrukcji jako płytę nagrobną. Jak było? Tego się już nie dowiemy - potwierdziła archeolog Sylwia Kurzyńska.

Teren dawnego krzyżackiego zamku, ale nie tylko

Badane przez archeologów miejsce to teren, gdzie w XIV wieku Krzyżacy wznieśli murowany zamek. Został rozebrany przez Gdańszczan w połowie XV wieku. Archeolodzy natrafili tam też na ślady wcześniejszej zabudowy. W 2024 roku odkryli fragmenty drewnianego kościoła datowanego na około 1140 rok.

Tegoroczne prace mają związek z przygotowaniami do wydobycia jego pozostałości. Według ekspertów odkrycia w tym miejscu mają znaczenie nie tylko dla badań nad historią Pomorza. Mogą pomóc lepiej zrozumieć też dzieje średniowiecznej Europy.

