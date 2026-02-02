Logo strona główna
Trójmiasto

Awaria w Gdańsku i Sopocie. W tysiącach mieszkań kaloryfery mogą być zimne

Dzielnice, w których mogą pojawić się zakłócenia
Awaria ciepłownicza w Gdańsku
Źródło: TVN24
Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku i Sopocie. W kilku dzielnicach jest problem z dostarczaniem ciepła. Usterka jednego z kotłów ma zostać naprawiona do środy.

W związku z wykryciem nieszczelności na jednym z urządzeń ciepłowniczych w gdańskiej elektrociepłowni wystąpiło czasowe obniżenie parametrów dostarczanego ciepła w Gdańsku i Sopocie. Temperatura zasilania sieci ciepłowniczej jest obecnie niższa o około 10-15 procent.

- W praktyce oznaczać to może, że w części miasta mogą pojawić się lokalne utrudnienia i przerwy w dostawach. Jesteśmy w trakcie usuwania nieszczelności po to, by jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła. Nieszczelność zostanie usunięta w najbliższą środę. W niektórych domach nie będzie zbyt ciepło. Oczywiście te temperatury będą do wytrzymania, natomiast nie będą idealne - powiedziała Ewa Barszcz, dyrektorka oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Dzielnice, w których jest największy problem, to te znajdujące się na końcu sieci ciepłowniczej, stąd też również mieszkańcy Sopotu muszą liczyć się z utrudnieniami. Jeśli chodzi o Gdańsk, to z ciepłem kłopoty będą przede wszystkim w dzielnicach: Żabianka, Oliwa, Strzyże, Stogi, Śródmieście i częściowo Orunia Dolna i Orunia Górna.

- Jako GEPC przede wszystkim chcemy, żeby temperatura w całym mieście była znośna, akceptowalna. Może nie będzie to idealny komfort, może będą jakieś krótkie przerwy, natomiast robimy wszystko, żeby ludzie w domach i obiektach wrażliwych mieli ciepło – przekazał Marcin Lewandowski, prezes grupy GPEC. Poprosił mieszańców o cierpliwość i zapewnił, że trwają prace nad przywróceniem ogrzewania.

Jak powiedziała podczas konferencji wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, zakłócenie działania gdańskiej elektrociepłowni jest najpoważniejszym zdarzeniem w województwie. – Dlatego dziś połączone zostały zespoły kryzysowe, zarówno miejskie jak i wojewódzkie. Dla nas to wydarzenie jest ważne z punktu widzenia tego by przygotować się na podobne wydarzenia w przyszłości - podsumowała.

Dzielnice, w których mogą pojawić się zakłócenia
Dzielnice, w których mogą pojawić się zakłócenia
Źródło: TVN24

Zawieszone zajęcia w szkołach

Aleksandra Dulkiewicz poinformowała o zawieszeniu zajęć w szkołach ponadpodstawowych do czwartku. Wprowadzono tam nauczanie zdalne.

- W każdej szkole podstawowej zostanie wprowadzona opieka dla dzieci w świetlicach. Przedszkola i żłobki publiczne funkcjonują bez przeszkód. Rekomendacja też jest taka, by uczelnie wyższe przeszły na zdalne nauczanie - powiedziała prezydentka Gdańska.

W sumie w woj. pomorskim z powodu niskich temperatur zamknięto 23 szkoły. Najwięcej zamkniętych szkół jest w powiecie kwidzyńskim: pięć szkół w mieście (Szkoła Podstawowa Nr 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP z Oddziałami Sportowymi) oraz Szkoła Podstawowa w Sadlinkach i SP w Nebrowie Wielkim.

Cztery placówki, w których zawieszono zajęcia są w powiecie kościerskim: Zespół Oświaty w Liniewie, ZO w Garczynie oraz SP w Wysinie i SP w Głodowie. Trzy placówki w powiecie starogardzkim: Szkoła filialna w Piecach, II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach. Zamknięte są także: Szkoła Podstawowa w Słosinku w powiecie bytowskim oraz Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim w powiecie malborskim.

W powiecie gdańskim zamknięto trzy placówki: Szkołę Podstawową w Pszczółkach, SP w Wiślinie oraz SP w Pomlewie.

W Gdańsku odwołano zajęcia w Morskiej Szkole Podstawowej, V Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Architektoniczno-Projektowych, a w Gdyni zawieszono zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 13.

Fala mrozów na Pomorzu

Do 4 lutego w województwie pomorskim obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym mrozem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla powiatów: wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kartuskiego i Gdańska obowiązuje ostrzeżenia drugiego stopnia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy powiatów: gdańskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego.

Jak prognozuje IMGW w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna w województwie pomorskim wyniesie od minus 25 st. C na wschodzie do minus 21 st. C na zachodzie, natomiast nad morzem około minus 11 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, wschodni.

We wtorek w ciągu dnia termometry wskażą od minus 15 st. C na południowym wschodzie do minus 6 st. C na północnym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, wschodni. 

Temperatura na Pomorzu jest tak niska, że po raz pierwszy od lat zamarzła m.in. rzeka Motława. Wchodzą na nią spacerowicze, mimo ostrzeżeń służb. Ze względu na mróz, przy kościele św. Jerzego na ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie stanął ogrzewany namiot. Jak przekazała prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim, to przestrzeń otwarta dla każdego, kto potrzebuje chwili wytchnienia. Można wejść do środka, ogrzać zmarznięte dłonie i napić się gorącej herbaty. Na miejscu jest również strażak, który dba o bezpieczeństwo i służy pomocą.

Minionej nocy poważny problem mieli mieszkańcy gdańskiego Brzeźna. Doszło tam do awarii sieci ciepłowniczej, co pozbawiło ogrzewania około 100 budynków w rejonie ulic Emilii Plater, Dworskiej, Mazurskiej i Walecznych. Jak poinformowała rzeczniczka Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) Jadwiga Grabowska, awaria została już usunięta, a ciepło wraca do mieszkańców.

OGLĄDAJ: W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny
Mrozi, Liski (Warmińsko-Mazurskie)

W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny
NA ŻYWO

Mrozi, Liski (Warmińsko-Mazurskie)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/PKoz/wini

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

