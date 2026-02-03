Logo strona główna
Trójmiasto

Awaria ogrzewania w Gdańsku i Sopocie. Można wypożyczać farelki

Temperatura, Gdańsk
Awaria ciepłownicza w Gdańsku
Źródło: TVN24
Drugi dzień awarii sieci elektrociepłowniczej w Gdańsku i Sopocie. W kilku dzielnicach jest problem z dostarczaniem ciepła. Jak przekazała we wtorek rzeczniczka prasowa Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, sytuacja jest obecnie stabilna. Spółka robi, co może, żeby temperatura w mieszkaniach nie spadła poniżej 15 stopni Celsjusza.

W gdańskiej elektrociepłowni doszło do awarii jednego z kotłów blokowych. Konsekwencją awarii było obniżenie temperatury zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC w Gdańsku i Sopocie o ok. 10-15 proc, co może powodować lokalne przerwy w dostawach ciepłej wody oraz niższą temperaturę grzejników.

Jadwiga Grabowska, rzeczniczka prasowa GPEC we wtorek rano poinformowała, że sytuacja jest obecnie stabilna i wygląda podobnie jak w poniedziałek o tej samej porze.

- Mamy nawet trochę mniej węzłów, które określilibyśmy jako niedziałające, czyli pozbawione dostaw ciepła. A to by oznaczało, że jest lepiej niż wczoraj, bo jeżeli przy zaniżonych parametrach jesteśmy w stanie utrzymać przez kolejną noc podobny poziom sytuacji, to znaczy, że jest dobrze – oceniła.

Awaria w Gdańsku i Sopocie. Prezydentka przekazała nowe informacje

Awaria w Gdańsku i Sopocie. Prezydentka przekazała nowe informacje

Szkoły w Sopocie zamknięte, mieszkańcy mogą wypożyczyć grzejnik

Szkoły w Sopocie zamknięte, mieszkańcy mogą wypożyczyć grzejnik

Kilka dzielnic Gdańska i Sopotu bez ogrzewania

Rzeczniczka zapewniła też, że w większości mieszkań, w obszarach dotkniętych awarią temperatura będzie normalna.

- Natomiast staramy się dogrzewać mieszkania, w których również w ciągu dnia pojawiają się zakłócenia, aby temperatura nie spadała poniżej jakiegoś racjonalnego poziomu, powiedzmy 15 stopni Celsjusza – dodała Jadwiga Grabowska.

Awaria ogrzewania w Gdańsku
Awaria ogrzewania w Gdańsku
Źródło: media.gdansk.pl

Problem dotyczy mieszkańców dzielnic: Żabianka, Oliwa (wschodnia część), Strzyża, Stogi (południowa część), Śródmieście, Orunia-Św. Wojciech-Lipce (północna część), Orunia Górna-Gdańsk Południe oraz całego Sopotu.

Można wypożyczyć grzejnik

Z powodu awarii władze Gdańska podjęły decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach podstawowych, które nie posiadają własnego systemu ogrzewania. Zajęcia zostały odwołane również w części sopockich placówek.

Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku szacuje, że naprawa awarii zostanie zakończona w środę, 4 lutego.

W związku z awarią GPEC umożliwił mieszkańcom Gdańska i Sopotu wypożyczenie grzejników i farelek. We wtorek i środę będzie można je odebrać w godzinach 7.00-20.00 w dwóch lokalizacjach Grupy GPEC w Gdańsku: przy ul. Słowackiego 159B i przy ul. Miałki Szlak 44. Aby wypożyczyć grzejniki, należy wcześniej zadzwonić pod nr telefonu: 58-52-43-580. 

pc

Autorka/Autor: MAK/PKoz

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Ala

