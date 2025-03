"Pierwszy zysk" przekonał ją do inwestycji, straciła 600 tysięcy złotych

Do funkcjonariuszy z jednego z gdańskich komisariatów zgłosiła się 71-latka, która padła ofiarą cyberoszustów. Kobieta, przeglądając strony internetowe, trafiła na fałszywą reklamę zachęcającą do inwestycji w akcje spółki Baltic Pipe .

Policja przestrzega

Oficer prasowy zaapelował, by nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, nie instalować dodatkowego oprogramowania, np. aplikacji pozwalającej na zdalny dostęp do urządzeń, z których logujemy się do bankowości elektronicznej.