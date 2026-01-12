Szedł do kościoła, został zabity tłuczkiem. Rusza proces

Prokuratura o wyjaśnieniach podejrzanych o zabójstwo Źródło: TVN24

W poniedziałek rusza proces dotyczący zabójstwa 78-letniego mężczyzn, do którego doszło w lutym 2025 roku w gdańskim Brzeźnie. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odpowiadać będą Angelika N., Kamil N. oraz Dawid Z., oskarżeni przez prokuraturę o zabójstwo dziadka kobiety ze szczególnym okrucieństwem, popełnione wspólnie i w porozumieniu..

Wszyscy oskarżeni od dnia zatrzymania, czyli od dnia zbrodni, przebywają w tymczasowym areszcie. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zaatakowany w drodze do kościoła

Do zdarzenia doszło 2 lutego ubiegłego roku około godz. 6 rano przy ul. Młodzieży Polskiej w Gdańsku. 78-latek został zaatakowany niedaleko kościoła pw. św. Antoniego, do którego zmierzał. Według ustaleń śledczych sprawcy działali wspólnie, a motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny związany z zamieszkiwaniem młodego małżeństwa w niewielkim mieszkaniu należącym do starszego mężczyzny oraz narastające na tym tle nieporozumienia.

Prokuratura wskazuje, że między oskarżonymi istniał podział ról. Fizycznego ataku miał dokonać Dawid Z., który podbiegł do idącego ulicą mężczyzny i zadał mu kilkanaście uderzeń tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy, po czym pokrzywdzony został powalony na ziemię. W tym czasie Kamil N., mąż Angeliki N., miał stać na czatach.

W toku śledztwa Angelika N. złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała okoliczności wspólnego zamieszkiwania z dziadkiem. Dawid Z. opisał przebieg zdarzenia oraz przygotowania do jego dokonania. Jak informowała po zabójstwie prokuratura, Kamil N. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, choć złożył wyjaśnienia. Nie wskazał motywów swojego udziału w przestępstwie, twierdząc jednocześnie, że był przeciwny dokonaniu zbrodni.

