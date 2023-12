Samochód wpadł do rzeki. Kierowcy udało się wydostać na brzeg

Woda, a w niej zanurzone auto z włączonymi światłami. To wszystko widzimy na zdjęciach opublikowanych przez strażaków. W Gdańsku 33-letni kierowca jaguara wjechał do Motławy. Zdołał wydostać się z auta i wezwać pomoc. Był trzeźwy.

W poniedziałek (11 grudnia) policja dostała zgłoszenie o tym, że w Gdańsku na wysokości ul. Olszyńskiej do Motławy wpadł samochód.

Auto wpadło do rzeki

Policja: nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze

Dodaje, że na miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego ustalili, że 33-latek z Gdańska kierujący jaguarem jadąc ul. Mostową nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do prawej krawędzi jezdni i wjechał autem do Motławy.