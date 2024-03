Samochód ciężarowy stoczył się w porcie do wody 

czytaj dalej

Były premier Mateusz Morawiecki w dniu protestów rolników w Warszawie zamieścił w mediach społecznościowych wideo, mające przedstawiać zatrzymanie przez policjantów osoby trzymającej polską flagę. Odpisał mu wiceszef MON Cezary Tomczyk: "Proszę natychmiast przestać pisać i pokazywać wyrwane z kontekstu filmy, które są wykorzystywane przez rosyjską propagandę". Dodał także zdjęcie na którym, według niego, "za pomocą polskiej flagi prowokatorzy wyrywają kostkę brukową, aby rzucać w policję". "To co dzieje się teraz pod Sejmem to nie jest rolniczy protest, to jest prowokacja" - napisał na temat dzisiejszych wydarzeń w Warszawie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.