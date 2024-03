Grudzień 2027. Taki termin pierwszej rozprawy – o ile strony nie zawrą ugody – wyznaczył Sąd Okręgowy w Gdańsku. To efekt tego, że sędziowie mają nawet po 700-800 spraw. Choć tak odległe terminy to wyjątek, wydziały cywilne w sądach są przeciążone. Przede wszystkim sprawami frankowiczów.

Terminy nawet na 2027 rok

Łukasz Zioła, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku do spraw pionu cywilnego, powiedział przed kamerą TVN24, że rozpatrywanie spraw w pierwszej instancji trwa od dwóch do trzech lat. Natomiast terminy pierwszych rozpraw planowane są na drugą połowę 2024 roku, ale są też na 2025 czy 2026 rok, a w pojedynczych sprawach właśnie na rok 2027.

Chodzi o sprawy frankowiczów

Nawet ponad 400 spraw na jednego sędziego w Katowicach

We Wrocławiu i w Łodzi sytuacja też nie jest łatwa

Zwiększa się liczba spraw, które oczekują na rozpoczęcie również w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Świadczą o tym statystyki, które dostaliśmy z biura rzecznika tego sądu. Przykładowo w 2023 roku na pierwszą rozprawę trzeba było czekać do jednego miesiąca w 367 sprawach, od trzech do czterech miesięcy – w 136, a ponad rok – w 1615 sprawach. W 2022 roku te liczby przedstawiały się następująco: 255, 129 i 1223.

Jak natomiast wynika z danych wysłanych nam przez rzecznika Sądu Okręgowego w Łodzi, na 6 850 spraw, jakie wpłynęły w 2023 roku do wydziałów cywilnych, w 1411 sprawach okres oczekiwania wynosi ponad rok. Natomiast, przykładowo, od czterech do sześciu miesięcy trzeba było czekać na pierwszą rozprawę w 2 087 sprawach.

Duże obciążenie również w Warszawie i Olsztynie

Jeszcze większe obłożenie zanotowano w zeszłym roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie ponad rok trzeba czekać na pierwszą rozprawę w 14 933 sprawach. Natomiast odpowiednio od sześciu miesięcy do roku - w 5 290 sprawach, a od czterech do sześciu miesięcy - w 2 199 sprawach.

Duże obciążenie jest również w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, gdzie - jak podaje sędzia Adam Barczak - szacunkowy czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy w sprawach, które wpływają do wydziału cywilnego, wynosi od trzech do 18 miesięcy.

W Krakowie wzrost liczby spraw o 200 procent w stosunku do 2019 roku

"Wpływ tych spraw najpierw przez dwa lata zwiększył się z 2000 do 4000, a w 2023 roku uległ powiększeniu o kolejne 2 000, do ponad 6500 spraw" – podaje Górszczyk.

Zauważa, że jest to zwiększenie liczby spraw o 200 procent w porównaniu do stanu sprzed 2019 roku.

Rzecznik "Iustitii": nikt nie uchwalił ustawy

Potrzebna reforma

"Liczba spraw przekracza ludzką wydolność"

- Jeżeli ma się do nich rzetelnie przygotować i wyznaczyć "rozsądne" terminy, sędzia w pierwszej instancji powinien mieć kilkadziesiąt spraw, a nie aż tyle. Każda sprawa to często ludzka tragedia, majątek życia i chcemy dać obywatelom najlepszych i przygotowanych do sprawy sędziów. Projekty ustaw "Iustitii" do takiej sytuacji prowadzą – mówi Przymusiński.