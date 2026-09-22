Przyleciał z Cypru, zatrzymano go na lotnisku. Był poszukiwany za terroryzm
W nocy z poniedziałku na wtorek, na lotnisku w Gdańsku, straż graniczna zatrzymała 35-letniego obywatela Turcji poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Poszukiwany przyleciał na Pomorze samolotem rejsowym z Larnaki. Mężczyzna miał przy sobie cypryjski dokument uchodźcy.
"Podczas odprawy pasażerów strażnicy graniczni ustalili, że to niebezpieczny mężczyzna i że istnieje ryzyko jego ucieczki" - informuje Krystian Kowalewski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
W związku z tym strażnicy graniczni zachowali szczególne środki ostrożności podczas zatrzymania.
Poszukiwany przez Interpol
"Z wpisu w bazie Interpolu wynikało, że mężczyznę należy zatrzymać. Turcja chce go rozliczyć nie tylko za przynależność do grupy terrorystycznej, ale także za związane z nią działania oraz akty terrorystyczne" - dodaje.
Po zakończeniu czynności procesowych 35-latek zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.