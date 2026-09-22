Trójmiasto Przyleciał z Cypru, zatrzymano go na lotnisku. Był poszukiwany za terroryzm Oprac. Svitlana Kucherenko |

Lotnisko w Gdańsku (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Przemek Swiderski/Gallo Images Poland

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W nocy z poniedziałku na wtorek, na lotnisku w Gdańsku, straż graniczna zatrzymała 35-letniego obywatela Turcji poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Poszukiwany przyleciał na Pomorze samolotem rejsowym z Larnaki. Mężczyzna miał przy sobie cypryjski dokument uchodźcy.

"Podczas odprawy pasażerów strażnicy graniczni ustalili, że to niebezpieczny mężczyzna i że istnieje ryzyko jego ucieczki" - informuje Krystian Kowalewski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

W związku z tym strażnicy graniczni zachowali szczególne środki ostrożności podczas zatrzymania.

Poszukiwany przez Interpol

"Z wpisu w bazie Interpolu wynikało, że mężczyznę należy zatrzymać. Turcja chce go rozliczyć nie tylko za przynależność do grupy terrorystycznej, ale także za związane z nią działania oraz akty terrorystyczne" - dodaje.

Po zakończeniu czynności procesowych 35-latek zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.