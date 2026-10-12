Trójmiasto "Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej". Szukają mężczyzny z nagrania

Ataki na tle seksualnym w Parku Reagana. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy Źródło wideo: KMP Gdańsk Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdańsku/Facebook

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Policja w Gdańsku poszukuje mężczyzny, który może mieć związek z trzema przestępstwami przeciwko wolności seksualnej. Do zdarzeń doszło 12, 14 i 17 sierpnia 2026 roku w Parku Reagana. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie, na którym widać mężczyznę, i apelują o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.

Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Jak wynika z ustaleń śledczych, w każdym z trzech przypadków miało dojść do doprowadzenia innej osoby, wbrew jej woli, do poddania się innej czynności seksualnej.

Policja opublikowała nagranie z wizerunkiem mężczyzny Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Gdańsku/Facebook

Według relacji pokrzywdzonych mężczyzna ma około 25-30 lat, szczupłą sylwetkę i od 180 do 185 centymetrów wzrostu. W dwóch przypadkach miał na sobie ciemne ubrania, a w trzecim był ubrany tak, jak na nagraniu udostępnionym przez policję. Miał kominiarkę i ciemny, zabudowany kask, spod którego widoczne były błękitne oczy. Poruszał się na ciemnej hulajnodze elektrycznej.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Gdańsku, charakterystycznymi cechami mężczyzny mają być wysoki głos i przeciąganie słów. Jak zaznaczają policjanci, mówił po polsku.

Śledczy proszą o kontakt

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę, same padły ofiarą podobnego przestępstwa lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości.

Informacje można przekazywać policjantce prowadzącej sprawę pod numerem telefonu 47 74 16 195 lub na adres e-mail: aleksandra.wolska@gd.policja.gov.pl.

Źródło: Google Maps