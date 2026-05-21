Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi

W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Rozbito gang przemycający papierosy bez akcyzy. Dwóch mężczyzn zniknęło
Prokuratura wydała listy gończe za dwoma mężczyznami podejrzanymi o udział w gangu przemycającym milionów papierosów bez akcyzy. Wcześniej sąd nie zgodził się na ich areszt.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się przemytem papierosów bez polskich znaków akcyzy. O sprawie poinformował w czwartek jej rzecznik prokurator Mariusz Duszyński.

- Działania grupy przestępczej naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie zobowiązań publicznoprawnych w wysokości ponad 24 milionów złotych - wyjaśnił. Funkcjonariusze CBŚP ustalili, że w kontenerze płynącym z Singapuru do Gdańska mogą być znaczne ilość papierosów nieustalonej marki. W dokumentacji zgłoszenia wskazano natomiast, że w kontenerze są filtry powietrza do samochodów.

Ładunek był monitorowany. 20 lutego funkcjonariusze CBŚP i Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 37 do 58 lat (dwóch obywateli Polski i trzech obywateli Białorusi). Do zatrzymania doszło podczas przepakowywania towaru z kontenera do busa i innego kontenera. W trakcie operacji zabezpieczono 14 mln sztuk papierosów o wartości ponad 14,5 mln zł.

Podejrzani zniknęli po decyzji sądu

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych związanych z przemytem do Polski. Dwóm podejrzanym zarzucono także przygotowanie do użycia podrobionych dokumentów. Śledczy wnioskowali do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o aresztowanie wszystkich podejrzanych. Sąd aresztował jedynie trzech - obywateli Białorusi. - Natomiast wobec dwóch podejrzanych - obywateli Polski - sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe - przekazał prokurator Duszyński i dodał, że prokurator nie zgodził się z decyzją sądu i złożył zażalenie, m.in. wskazując, że tylko środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania może zapobiec bezprawnemu utrudnianiu postępowania przez podejrzanych. Jak podała prokuratura, 21 marca 2026 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie prokuratora, zmienił postanowienie Sądu I instancji i zastosował wobec dwóch pozostałych podejrzanych areszt. Mężczyźni jednak uciekli. Z uwagi na to, że Łukasz T. i Tomasz S. obecnie ukrywają się, prokurator wystawił za nimi listy gończe. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do lat 8. Za zarzucane przestępstwa karno-skarbowe grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

