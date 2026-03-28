Po pęknięciu cumy trzy dni stał w porcie. Prom wraca ze Szwecji

Po kilku dniach zamieszania i opóźnień prom Stena Spirit uzyskał zgodę na wyjście z portu w Karlskronie. Jednostka w sobotni poranek wypłynęła ze szwedzkiego portu i skierowała się do Stoczni Remontowej w Gdańsku. Tym samym zakończył się kryzys, który wpłynął na funkcjonowanie połączeń promowych.

Jak poinformowała rzeczniczka Stena Line Polska Agnieszka Zembrzycka, ostatnia zgoda na wypłynięcie została wydana w piątek (27 marca) wieczorem. Prom wypłynął, a uwolnienie nabrzeża w Karlskronie pozwoliło na wznowienie regularnych operacji na całej linii.

Wszyscy pasażerowie wrócili do Polski

Stena Line podkreśla, że wszyscy pasażerowie odwołanych i opóźnionych rejsów bezpiecznie wrócili już do Polski. Osobom oczekującym w Karlskronie zapewniono noclegi i wyżywienie, zarówno w hotelach, jak i na stojącym przy kei promie Stena Spirit. Spółka potwierdziła też, że regularne połączenia na trasie Gdynia - Karlskrona zostają wznowione w sobotę 28 marca.

- Rano z Gdyni wypłynął prom Stena Estelle, który wieczorem dotrze do Szwecji i zabierze na pokład fracht oczekujący w Karlskronie - poinformowała rzeczniczka Stena Line Polska Agnieszka Zembrzycka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Usterka promu w Karlskronie. Nowe informacje

Co się wydarzyło w Karlskronie

Do incydentu doszło w środę (25 marca) podczas cumowania promu Stena Spirit w porcie w Karlskronie. Pękła cuma rufowa, co w połączeniu z silnym wiatrem spowodowało zmianę pozycji jednostki. Statek został zabezpieczony przy pomocy holowników, a wszyscy pasażerowie opuścili pokład. Na promie znajdowało się 489 osób. Nikt nie odniósł obrażeń. Nabrzeże pozostawało zablokowane do czasu uzyskania zgody na wypłynięcie promu z portu. To z kolei wywołało opóźnienia i zmiany w rozkładzie pozostałych rejsów na linii Gdynia – Karlskrona.