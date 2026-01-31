Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie "Wojtka z Zanzibaru"

"Król Zanzibaru" Źródło: TVN24

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak poinformował, że śledztwo w sprawie działalności m.in. Wojciecha Ż. wszczęte w kwietniu 2022 r. zostało przedłużone do 7 sierpnia 2026 r.

Wojciech Ż., znany jako "Wojtek z Zanzibaru", prowadził działalność turystyczną na Zanzibarze, w tym hotele i inne atrakcje turystyczne. Wykorzystał brak obostrzeń na początku pandemii i kusił wakacjami w rajskim otoczeniu. Kilkaset osób skorzystało z ofert i zostało oszukanych łącznie na kilka milionów złotych.

Trzech podejrzanych

Jak podaje prokuratura, w sprawie jest trzech podejrzanych: Wojciech Ż., Dominik Ż. i Katarzyna Z., którym prokurator zarzucił m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalne organizowanie imprez turystycznych oraz liczne oszustwa.

- W śledztwie nadal trwa gromadzenie materiału dowodowego niezbędnego do merytorycznego zakończenia postępowania przygotowawczego. Sprawa jest wielowątkowa i skomplikowana pod względem prawnym i faktycznym. Występuje w niej bardzo duża liczba osób pokrzywdzonych, z którymi wykonywane są czynności - powiedział prokurator Marciniak.

Troje podejrzanych ukrywa się przed organami ścigania i z tego powodu dotychczas ich nie przesłuchano. Jak podają śledczy, w toku śledztwa są podejmowane działania prawne zmierzające do zatrzymania podejrzanych, którzy przebywają prawdopodobnie na terenie Zanzibaru.

- W tym celu Prokuratura Krajowa przekazała do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tanzanii, skierowane do władz Zjednoczonej Republiki Tanzanii, wnioski Prokuratura Regionalnego w Gdańsku z 30 i 31 maja 2023 r., o wydanie Wojciecha Ż., Dominika Ż. i Katarzyny Z., z prośbą o przekazanie tych dokumentów właściwym organom Zjednoczonej Republiki Tanzanii - dodał prokurator Marciniak.

Wnioski Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotychczas nie zostały zrealizowane przez władze tanzańskie.

"Król Zanzibaru"

Główny podejrzany - Wojciech Ż. – doczekał się w międzyczasie trzyodcinkowego serialu dokumentalnego "Król Zanzibaru", w którym są przedstawione kulisy działalności jego firmy Pili Pili i innych związanych z piramidą finansową spółek.

"Szybko zyskał status lokalnego celebryty, a za sprawą jego charyzmy i niekończących się okazji rabatowych na wyspę ściągały dziesiątki gości. Dla wielu rodaków, w tym również tych znanych z pierwszych stron gazet, była to szansa na odrobinę normalności w czasach wszechobecnej kwarantanny. Nic nie zapowiadało, że za popularnym biznesem kryją się problemy finansowe, zwolnienia i setki naciągniętych klientów. To historia rozkwitu i upadku imperium hotelowego oraz projektu developerskiego, w którym liczba poszkodowanych sięga kilkuset osób, a straty liczone są w milionach złotych" - opisują twórcy dokumentu działalność "Króla Zanzibaru".