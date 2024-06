Zamkną cmentarze w Gdańsku, Park Oliwski i zoo

czytaj dalej

We Francji trwają przedterminowe wybory parlamentarne. Do południa do urn poszła ponad jedna czwarta uprawnionych do głosowania Francuzów. W sondażach prowadzi skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe. - Zwykły Francuz dzisiaj mówi: próbowaliśmy wszystkich, socjalistów, republikanów. Mamy wszystkiego dosyć. Spróbujmy w związku z tym wybrać partię Marine Le Pen. Nie może być gorzej niż teraz - tłumaczyła na antenie TVN24 Hanna Stypułkowska-Goutierre.