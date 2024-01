Były wiceprezydent oskarżony o przestępstwo seksualne. Zaczął się jego proces

Przed gdańskim Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ rozpoczął się proces byłego wiceprezydenta miasta ds. edukacji i usług społecznych Piotra K. Prokuratura oskarża go o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego. Do zdarzenia miało dojść, gdy oskarżony nie pełnił już funkcji w urzędzie.

Piotra K. prokuratura oskarżyła o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego - z art. 199 par. 3 kodeksu karnego – dotyczącego przestępstwa doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.