Próbował uprowadzić dziewczynkę. Pozostaje nieuchwytny

Do zdarzenia doszło 7 czerwca br. Przy skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej i Ofiar Grudnia ’70 do małoletniej podszedł obcy mężczyzna, który złapał ją za ramię i powiedział, że podwiezie do szkoły. Dziewczynka zawiadomiła rodziców, po tym jak udało jej się uciec.