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Trójmiasto

Pożar statku w Gdańsku. Na miejscu 100 strażaków

Natalia Grzybowska
Justyna Sochacka
Zespół autorek
Oprac. Natalia GrzybowskaJustyna Sochacka
|
Pożar statku w Gdańsku
W Gdańsku płonie masowiec pod banderą panamską
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Pożar statku zacumowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku. W ładowni jednostki jest złom. Na miejscu jest 25 samochodów pożarniczych i 100 strażaków. Nie ma osób poszkodowanych.

Przy Nabrzeżu Szczecińskim w gdańskim porcie płonie masowiec Sion Star pod banderą panamską, przewożący złom. Jak poinformował starszy kapitan Radosław Gburzyński z gdańskiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w czwartek o godzinie 22.32. Początkowo brzmiało to jak niewielki pożar, ale przez noc zdążył się rozwinąć.

Jak podczas konferencji prasowej przekazał mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w działania gaśnicze zaangażowanych jest 100 strażaków. Na miejscu jest około 25 samochodów pożarniczych.

- Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni statku, w której ten pożar powstał. Był tam magazynowany złom. Równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu chwytaków przeładunkowych. Dzięki temu strażacy mogą efektywnie prowadzić działania gaśnicze i lokalizować kolejne zarzewia ognia - wyjaśnił.

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Mł. asp. Westrych dodał, że o godzinie 9.45 kierowanie akcją gaśniczą przejął Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar statku w Gdańsku
Pożar statku w Gdańsku
Źródło zdjęcia: TVN24

Na razie nie wiadomo, co dokładnie się pali. Zarzewie ognia jest dość głęboko. Najprawdopodobniej mogą to być zaolejone elementy złomu lub inne materiały łatwopalne, które się w nim znajdowały. Dogaszanie pożaru może potrwać jeszcze kilka godzin.

Jak wynika z ustaleń strażaków, nikt nie odniósł obrażeń. Załoga statku nie wymagała ewakuacji i przebywa na miejscu. Przed przybyciem strażaków marynarze podjęli próbę gaszenia pożaru we własnym zakresie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami okrętowymi.

Pożar statku, który przewozi złom
Pożar statku, który przewozi złom
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar wybuchł w czwartek wieczorem
Pożar wybuchł w czwartek wieczorem
Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk
Pożar na statku zacumowanym przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku
Pożar na statku zacumowanym przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku
Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk
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Tagi:
Gdańskpożar
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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