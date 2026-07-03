Pożar statku w Gdańsku. Na miejscu 100 strażaków

W Gdańsku płonie masowiec pod banderą panamską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Przy Nabrzeżu Szczecińskim w gdańskim porcie płonie masowiec Sion Star pod banderą panamską, przewożący złom. Jak poinformował starszy kapitan Radosław Gburzyński z gdańskiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w czwartek o godzinie 22.32. Początkowo brzmiało to jak niewielki pożar, ale przez noc zdążył się rozwinąć.

Jak podczas konferencji prasowej przekazał mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w działania gaśnicze zaangażowanych jest 100 strażaków. Na miejscu jest około 25 samochodów pożarniczych.

- Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni statku, w której ten pożar powstał. Był tam magazynowany złom. Równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu chwytaków przeładunkowych. Dzięki temu strażacy mogą efektywnie prowadzić działania gaśnicze i lokalizować kolejne zarzewia ognia - wyjaśnił.

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Mł. asp. Westrych dodał, że o godzinie 9.45 kierowanie akcją gaśniczą przejął Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar statku w Gdańsku Źródło zdjęcia: TVN24

Na razie nie wiadomo, co dokładnie się pali. Zarzewie ognia jest dość głęboko. Najprawdopodobniej mogą to być zaolejone elementy złomu lub inne materiały łatwopalne, które się w nim znajdowały. Dogaszanie pożaru może potrwać jeszcze kilka godzin.

Jak wynika z ustaleń strażaków, nikt nie odniósł obrażeń. Załoga statku nie wymagała ewakuacji i przebywa na miejscu. Przed przybyciem strażaków marynarze podjęli próbę gaszenia pożaru we własnym zakresie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami okrętowymi.

Pożar statku, który przewozi złom Źródło zdjęcia: TVN24

Pożar wybuchł w czwartek wieczorem Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk

Pożar na statku zacumowanym przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk

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