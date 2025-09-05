Tragiczny pożar kamienicy w Gdańsku. Zginęła jedna osoba Źródło: Pomorskie998

Jak przekazał nam oficer prasowy KW PSP w Gdańskust. kpt. Jakub Friedenberger, zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ul. Hallera w Gdańsku zostało przyjęte przez strażaków o godzinie 4:42. Na miejsce zadysponowano 11 zastępów.

Pożar został zlokalizowany i opanowany około godziny 6.00.

- Jedna osoba została ewakuowana i była wobec niej prowadzona RKO, jednak nie przeżyła - poinformowało stanowisko kierowania KW PSP w Gdańsku.

Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.