Pożar dawnego pensjonatu, obok stacja paliw. Nagranie

Znani Polacy zachęcają do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się już w najbliższą niedzielę. Grażyna Torbicka przekonuje, że "Europa jest naszym wspólnym domem", a Robert Makłowicz, że należy głosować, by kształtować Europę "wedle naszego uznania". "Bycie poza Unią w dzisiejszych czasach to jest w zasadzie skazanie się na niebyt" - podkreśla z kolei Wojciech Waglewski.