Trójmiasto Pożar budynku Gdańskich Wodociągów. Dostawy wody bez zakłóceń Oprac. Natalia Grzybowska |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: KW PSP Gdańsk

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Pożar na poddaszu budynku administracyjnego Gdańskich Wodociągów przy ul. Wałowej 46 wybuchł w czwartek wieczorem. Pojawił się na nieużytkowanym poddaszu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb przed godz. 18. Przed przybyciem służb z obiektu ewakuowało się około dziesięciu osób.

Pożar na terenie Gdańskich Wodociągów Źródło zdjęcia: KW PSP Gdańsk

W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej. Strażakom udało się opanować ogień w ciągu około trzech godzin.

Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana.

Pożar nie wpłynął na funkcjonowanie sieci

Budynek przy ul. Wałowej 46 pełni funkcję administracyjną. Infrastruktura technologiczna odpowiedzialna za zaopatrzenie mieszkańców w wodę nie ucierpiała.

Jak przekazał Michał Gad, rzecznik Gdańskich Wodociągów, ujęcia wody, stacje uzdatniania, przepompownie ścieków i oczyszczalnia działały bez zakłóceń. Sterowanie miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną przejęło awaryjne stanowisko dyspozytorskie.

Całodobowe Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne również działało nieprzerwanie. Na czas zdarzenia udostępniono także tymczasowy numer alarmowy.