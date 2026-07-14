Trójmiasto Powiadomił służby o bombie w plecaku byłej partnerki. Alarm okazał się fałszywy Oprac. Natalia Grzybowska |

Fałszywe zgłoszenia na numer 112 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk

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Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował, że jego była partnerka, która miała wylecieć za granicę, posiada w plecaku bombę. Zgłoszenie zostało potraktowane jako poważne zagrożenie i natychmiast uruchomiono procedury bezpieczeństwa.

Na miejsce skierowano policjantów, funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz służby ochrony lotniska. Kobieta przed planowanym wylotem została szczegółowo sprawdzona. Funkcjonariusze skontrolowali jej bagaż i zweryfikowali przekazane informacje.

Kontrola nie potwierdziła jednak zgłoszenia. W plecaku kobiety nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych ani innych niebezpiecznych przedmiotów. Dzięki temu mogła kontynuować swoją podróż.

W tym samym czasie policjanci rozpoczęli ustalanie osoby odpowiedzialnej za przekazanie fałszywej informacji. Funkcjonariusze przeanalizowali zgromadzony materiał i ustalili właściciela numeru telefonu, z którego wykonano połączenie na numer alarmowy.

Zgłaszający usłyszał zarzut

Jak przekazała mł. asp. Edyta Krefta, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, okazało się, że za zgłoszeniem stoi 67-letni mieszkaniec Malborka. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku.

Autor fałszywego zgłoszenia został zatrzymany Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Prokurator przedstawił mu zarzut wywołania fałszywego alarmu. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w wysokości 1000 zł.

Za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

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