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Trójmiasto

Poważna awaria kładki. Nie podnosi się, zwodzenie wstrzymane

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Wstrzymane zwodzenie kładki na Ołowiance w Gdańsku
Otwarcie kładki nad Motławą w Gdańsku
Źródło wideo: TVN 24
Źródło zdj. gł.: Gdański Zarząd Dróg
Awaria kładki na Ołowiance w Gdańsku. Zwodzenie zostało wstrzymane z powodu awarii systemu sterowania. Większe jednostki nie mogą przepłynąć Motławą, ale z kładki mogą korzystać piesi.

Gdański Zarząd Dróg poinformował w środę o awarii systemu sterowania. "Podczas prac konserwacyjnych stwierdzono konieczność przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki części połączeń śrubowych zakotwień siłownika zwodzenia kładki na Ołowiance" - czytamy w komunikacie.

"Do czasu zakończenia diagnostyki zwodzenie kładki zostało czasowo wstrzymane. Prace prowadzone są z priorytetem możliwie szybkiego przywrócenia pełnej sprawności obiektu" - poinformował Gdański Zarząd Dróg.

Wstrzymane zwodzenie kładki na Ołowiance w Gdańsku
Wstrzymane zwodzenie kładki na Ołowiance w Gdańsku
Źródło zdjęcia: Gdański Zarząd Dróg

Gdańsk. Awaria kładki na Ołowiance

To spore utrudnienie dla jednostek pływających. Z redakcją Kontakt24 skontaktował się pan Robert. Twierdzi, że kładka miała być otwarta w środę, ale zostało to przedłużone i kolejny dzień utknął w Gdańsku. Wyjaśnił, że w Gdańsku przebywa od poniedziałku.

- Jestem uczestnikiem rejsu organizowanego przez szkołę żeglarską. Wypłynęliśmy z Gdyni, a po dniu pływania zawinęliśmy do Gdańska na noc. Potem mieliśmy przejść na otwarte morze, ale z powodu awarii utknęliśmy w Gdańsku. Próbowaliśmy kontaktować się z rzecznikiem i dostaliśmy odpowiedź, że prace trwają i będą publikować kolejne informacje na temat tego, co się będzie działo. Od poniedziałku słyszymy, że kolejnego dnia wypłyniemy i to się przedłuża - skomentował.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Gdańsk
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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