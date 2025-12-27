Wyszedł z wody i powiedział, że w rzece zostali jego koledzy. A byli w hotelu

Poszukiwali dwóch osób w Motławie. Okazało się, że były w hotelu Źródło: TVN24

W sobotę rano świadkowie wyciągnęli z Motławy 21-latka, który twierdził, że w wodzie zostało jeszcze dwóch jego kolegów. Zgłoszenie o dwóch osobach, które mogą być w rzece, wpłynęło o godzinie 7.40.

Służby poważnie podeszły do sprawy i rozpoczęły poszukiwania. Przeczesywano rejon Motławy, ale również przeglądano kamery z monitoringu.

Znaleźli ich w apartamencie

Jak przekazała nam przed godziną 10 podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, poszukiwani mężczyźni byli w wynajmowanym apartamencie.

- Okazało się, że koledzy 21-latka z Warszawy znajdują się w wynajmowanym mieszkaniu i nic im się nie stało. Nietrzeźwy 21-latek został przewieziony do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych. Po wytrzeźwieniu mężczyzna zostanie przesłuchany i odpowie za spowodowanie fałszywego alarmu. Za to przestępstwo grozi do ośmiu lat więzienia - podsumowała Ciska.

