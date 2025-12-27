Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Wyszedł z wody i powiedział, że w rzece zostali jego koledzy. A byli w hotelu

Gdańsk
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Maps
Służby poszukiwały dwóch osób w Motławie w Gdańsku. Wcześniej z wody wyszedł mężczyzna i powiedział, że w wodzie zostało dwóch jego kolegów. Okazało się, że byli w wynajmowanym apartamencie.

W sobotę rano świadkowie wyciągnęli z Motławy 25-latka, który twierdził, że w wodzie zostało jeszcze dwóch jego kolegów. Zgłoszenie o dwóch osobach, które mogą być w rzece, wpłynęło o godzinie 7.40.

Służby poważnie podeszły do sprawy i rozpoczęły poszukiwania. Przeczesywano rejon Motławy, ale również przeglądano kamery z monitoringu.

Znaleźli ich w apartamencie

Jak przekazała nam przed godziną 10 podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, poszukiwani mężczyźni byli w wynajmowanym apartamencie. Okazało się, że w Motławie był tylko 25-latek, który został wyciągnięty przez świadków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nahlik/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Gdańsk
Czytaj także:
25 min
pc
Amerykańska "recepta na rozpad UE"
Horyzont
Kijów Ukraina
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. "Wybuchy w stolicy", trafione bloki
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
BIZNES
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni od niedzieli w TVN, Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie, ślisko
IMGW ostrzega przed ślizgawicami. Mapy zagrożeń
METEO
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery
WARSZAWA
imageTitle
Haaland stanął na wadze po świętach. Trener nie krył dumy
EUROSPORT
Sporna granica pomiędzy Kambodżą a Tajlandią
Spór na tej granicy trwa od ponad 100 lat. Jest porozumienie
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
BIZNES
Zełenski i Trump w Białym Domu
Komunikat Białego Domu o spotkaniu Trump - Zełenski. Jest miejsce i data
imageTitle
Trwa świetna seria Bulls. Zaskakująca porażka lidera
EUROSPORT
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska były zamknięte
Polska
Radzimir Dębski podczas koncertu inaugurującego polską prezydencję przy Radzie Unii Europejskiej
Polak u boku Snoop Dogga. "Zrobiliśmy historię"
Kultura i styl
Zamach w izraelskim mieście Bet Szean. Nie żyją dwie osoby
Atak w Izraelu. Dwie osoby nie żyją
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
METEO
Arsenij Konowałow
Zatrzymanie byłego rosyjskiego dyplomaty. "Czy pan wie, co się stało?"
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Awaryjne lądowanie z powodu śmierci pasażera
imageTitle
Niespodziewana przegrana Świątek. Rozbiła ją 57. rakieta WTA
EUROSPORT
28 min
pc
"To jest na granicy zbrodni". Rodzicu, wiesz, z kim rozmawia w sieci twoje dziecko?
Czarno na białym
Paryskie metro (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
shutterstock_2464035511 somaliland hargeysa
Pierwsze państwo na świecie uznało Somaliland. Sprzeciw sąsiadów
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Rzeczniczka Trumpa ogłosiła radosną wiadomość. "Nie możemy się doczekać"
Kim Dzong Un i Władimir Putin w Pekinie
"Krew, życie i śmierć". Życzenia dla Putina
Karambol 9 samochodów
Gołoledź zbiera żniwa, ważna rozmowa z Trumpem, nie żyje Cezary Miżejewski
WARTO WIEDZIEĆ
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"
imageTitle
Piękny wolej na wagę przełamania Manchesteru United
EUROSPORT
shutterstock_2629311233 Rosyjskie pociski Oriesznik
Przenalizowali zdjęcia satelitarne, ujawnili plany Rosji na Białorusi
imageTitle
Najbardziej szalona edycja TCS. Bohater wraca wspomnieniami
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski o swojej klubowej przyszłości. "Mogę to odkładać"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica