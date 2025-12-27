Wyszedł z wody i powiedział, że w rzece zostali jego koledzy. A byli w hotelu

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Maps

W sobotę rano świadkowie wyciągnęli z Motławy 25-latka, który twierdził, że w wodzie zostało jeszcze dwóch jego kolegów. Zgłoszenie o dwóch osobach, które mogą być w rzece, wpłynęło o godzinie 7.40.

Służby poważnie podeszły do sprawy i rozpoczęły poszukiwania. Przeczesywano rejon Motławy, ale również przeglądano kamery z monitoringu.

Znaleźli ich w apartamencie

Jak przekazała nam przed godziną 10 podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, poszukiwani mężczyźni byli w wynajmowanym apartamencie. Okazało się, że w Motławie był tylko 25-latek, który został wyciągnięty przez świadków.

