Trójmiasto Pościg w tunelu pod Martwą Wisłą. Policja zatrzymała pijanego kierowcę Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 18 w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Policjanci ruchu drogowego zmierzyli prędkość kierującemu oplem astrą jadącemu w kierunku Nowego Portu. Okazało się, że mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 30 km/h.

Funkcjonariusze dali kierowcy sygnały do zatrzymania, jednak ten nie zastosował się do poleceń. Zamiast zatrzymać pojazd, przyspieszył i zaczął uciekać.

Podczas ucieczki 34-latek spowodował kolizję. Następnie na ulicy Chodackiego porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez policjantów.

Kierujący odpowie za przestępstwa i wykroczenia

Jak poinformował nas asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, badanie alkomatem wykazało u mężczyzny prawie promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że 34-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany i odpowie za popełnione przestępstwa oraz wykroczenia.

