Albinoska z Gdańska "Pingwinem Roku". Zdeklasowała rywali z całego świata

Po ponad miesięcznej batalii i prześcignięciu wielu pingwinów z całego świata, Kokosanka z gdańskiego zoo dotarła do finału konkursu "March of the Penguin Madness" organizowanego przez Penguins International. To plebiscyt mający na celu wybranie ulubionego pingwina. Internauci mogą oddawać głosy na swoich faworytów, którzy zostają zgłoszeni przez ogrody zoologiczne i azyle z całego świata. W ostatnim etapie głosować można było już tylko na trzy pingwiny. Kokosanka zdeklasowała rywali.