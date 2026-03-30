Podpalił wiatę i sam zgłosił pożar. Okazało się, że jest poszukiwany

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Do podpalenia wiaty śmietnikowej przy jednym z popularnych marketów przy ul. Opolskiej w Gdańsku doszło w połowie marca, tuż po godzinie 3 w nocy. W wyniku pożaru spaliły się m.in. klimatyzatory, palety, śmieci, a także ściana obiektu i drzwi. Straty oszacowano na blisko pół miliona złotych. O sprawie poinformowali w poniedziałek gdańscy policjanci.

Po przeanalizowaniu nagrania z kamer monitoringu i zgromadzeniu informacji kryminalni wytypowali sprawcę. Cztery dni po zdarzeniu zatrzymali 36-letniego mieszkańca Gdańska. W chwili zatrzymania mężczyzna kierował samochodem marki Ford, mimo że miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Na jaw wyszło również, że zaraz po zdarzeniu mężczyzna miał powiadomić służby o pożarze, a następnie jakby nigdy nic, odejść z miejsca zdarzenia.

Zatrzymany jest już w areszcie

- Podczas przesłuchania okazało się, że 36-latek był również poszukiwany na podstawie nakazu wydanego 23 marca przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ. Miał do odbycia karę 8 miesięcy więzienia za kradzież z włamaniem. Zaraz po wykonaniu czynności trafił więc do aresztu - wyjaśniła mł. asp. Aleksandra Philipp, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Dodała, że w najbliższym czasie mężczyzna odpowie także za podpalenie wiaty i kierowanie pojazdem mimo zakazu.

