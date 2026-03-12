Podejrzany o kradzież auta rodziny premiera z kolejnymi zarzutami

Złodziej lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska zatrzymany Źródło: TVN24

Łukasz W., jeden z podejrzanych o kradzież Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, usłyszał kolejne zarzuty. Ma to związek z uzyskanymi w toku śledztwa kolejnymi opiniami kryminalistycznymi. W związku z nimi wydano postanowienie o uzupełnieniu zarzutów.

- Podejrzanemu prokurator zarzucił popełnienie kolejnych przestępstw, w tym przeciwko mieniu. Aktualnie Łukaszowi W. ogłoszono łącznie pięć zarzutów, z czego trzy dotyczą przestępstwa kradzieży z włamaniami do samochodów popełnionych w warunkach powrotu do przestępstwa - powiedział w środę prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone do 30 czerwca tego roku i do tego czasu planowane jest zakończenie postępowania. Prokurator skierował wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd uwzględnił ten wniosek.

Drugi podejrzany z dozorem policji

W sprawie jest jeszcze drugi podejrzany - Stefan N. Jak poinformowała prokuratura, na mocy postanowienia z 12 lutego jego wcześniejszy areszt został zmieniony na dozór policji. Zastosowano wobec niego również obowiązek stawiennictwa w jednostce policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledczy nadal kompletują materiał dowodowy. - Obecnie kontynuowane jest kompletowanie materiału dowodowego, m.in. oględziny monitoringów, analizy danych z zabezpieczonych nośników elektronicznych oraz przesłuchania świadków w związku z uzupełnionymi zarzutami - podał Duszyński.

Samochody odnaleziono na gdańskim parkingu

Przypomnijmy, że do kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu doszło we wrześniu ubiegłego roku w Sopocie, w okolicy domu premiera. Kilka godzin po zgłoszeniu funkcjonariusze odnaleźli samochód na jednym z parkingów w Gdańsku.

W związku ze sprawą policja, kilka dni później, zatrzymała na lotnisku mieszkańca Sopotu - Łukasza W. Mężczyzna planował wylecieć do Burgas w Bułgarii.

Początkowo usłyszał zarzut kradzieży oraz posłużenia się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi poprzez umieszczenie ich na skradzionym aucie. Po zatrzymaniu został aresztowany.

W październiku zatrzymano drugiego podejrzanego. Stefan N. ma odpowiadać za współudział w kradzieży auta należącego do rodziny premiera.

Natalia Grzybowska