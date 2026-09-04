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Trójmiasto

Dzień wcześniej pociąg zmiótł tam ciężarówkę. "Ten sam przejazd. Ten sam niebezpieczny błąd"

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Kolejna niebezpieczna sytuacja na tym samym przejeździe kolejowym w Gdańsku
Kolejna niebezpieczna sytuacja na tym samym przejeździe kolejowym w Gdańsku
Źródło wideo: PKP PLK
Źródło zdj. gł.: PKP PLK
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Kolejna niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce. Kilkanaście godzin wcześniej pociąg dosłownie zmiótł tam ciężarówkę, teraz za rogatkami utknęła kierująca samochodem osobowym. Świadkowie je wyłamali.

Do kolejnego groźnego incydentu na przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce doszło w piątek. Kobieta wjechała samochodem osobowym za zamknięty szlaban. Na nagraniu opublikowanym przez PKP PLK widać, jak na pomoc kierującej ruszyli świadkowie, którzy wyłamali rogatki. Tym razem, na szczęście, nie doszło do zderzenia.

Wczoraj na tym samym przejeździe doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku. Pociąg dosłownie zmiótł ciężarówkę.

Kolejna niebezpieczna sytuacja na tym samym przejeździe kolejowym w Gdańsku
Kolejna niebezpieczna sytuacja na tym samym przejeździe kolejowym w Gdańsku
Źródło zdjęcia: PKP PLK

"Jeśli pojazd jest sprawny, rusz i wyłam rogatkę"

PKP PLK w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych razem z filmem napisały, że w obu przypadkach kierowcy, mimo sprawnych pojazdów i wskazówek świadków, nie zdecydowali się na wyłamanie rogatki i opuszczenie przejazdu. "Ten sam przejazd. Ten sam niebezpieczny błąd. Tym razem zabrakło naprawdę niewiele do tragedii. Dzisiaj na szczęście nie doszło do zderzenia. Zabrakło jednak niewiele. Taka sytuacja mogła zakończyć się śmiercią lub ciężkimi obrażeniami kierowcy, maszynisty, załogi i pasażerów pociągu. Mogła również ponownie oznaczać wstrzymanie ruchu kolejowego i poważne utrudnienia dla podróżnych na jednej z ważnych tras łączących Trójmiasto z Warszawą. To wiąże się również z wysokimi kosztami naprawy infrastruktury kolejowej po wypadku" - podkreślają kolejarze. I przypominają: Jeśli samochód znajdzie się między rogatkami, nie ma czasu na wahanie. Jeśli pojazd jest sprawny – rusz i wyłam rogatkę.

wawa 1
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GdańskTrójmiastowojewództwo pomorskieKolejPolskie Koleje PaństwowePKP PLKWypadki
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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