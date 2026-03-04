Logo strona główna
Trójmiasto

Po zbrodni w Kadłubie pisał, że jej sprawca "zmotywował go do działania" i "postara się to zrobić lepiej"

645954032_1234048902160873_2604700749442507645_n
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Po makabrycznej zbrodni w Kadłubie na Opolszczyźnie w sieci pojawiły się wpisy, których autor pisał między innymi, że "postara się to zrobić lepiej". Policja zatrzymała w tej sprawie 18-latka, grozi mu do trzech lat więzienia.

Autor wpisów w sieci komentował niedawną zbrodnię w Kadłubie (Opolskie). 17-latek zabił tam 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię.

Pisał między innymi, że sprawca "zmotywował go do działania", że "postara się to zrobić lepiej" oraz, że "lubi terror".

Internauta opublikował w sieci niepokojące wpisy
Internauta opublikował w sieci niepokojące wpisy
Źródło: KWP Gdańsk

O wpisach poinformowali gdańskich policjantów funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

- Zgłoszenie wymagało natychmiastowego i błyskawicznego działania, dlatego nad tą sprawą pracowali policjanci z komendy miejskiej, z Przymorza i Wrzeszcza. Ustalili tożsamość autora wpisów oraz jego adres - przekazała we wtorek sierż. Edyta Krefta z gdańskiej komendy.

Zatrzymanemu grozi więzienie

18-latek został zatrzymany w mieszkaniu na terenie Gdańska. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi jego telefon komórkowy, tablet oraz laptop. Sprzęt został przekazany do badań biegłemu sądowemu z zakresu pozyskiwania danych teleinformatycznych.

Autor wpisów został zatrzymany przez policję
Autor wpisów został zatrzymany przez policję
Źródło: KWP Gdańsk

We wtorek 18-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni oraz pochwalania popełnienia przestępstwa. Zastosowano wobec niego policyjny dozór. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Doprowadzenie na komendę policji podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Podwójne zabójstwo w Kadłubie. Zarzuty i areszt dla 17-latka
Opole
Zatrzymanie podejrzewanego o zabójstwo nastolatka
Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka
Opole
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar
Opole
Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk

