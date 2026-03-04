Po zbrodni w Kadłubie pisał, że jej sprawca "zmotywował go do działania" i "postara się to zrobić lepiej"

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Autor wpisów w sieci komentował niedawną zbrodnię w Kadłubie (Opolskie). 17-latek zabił tam 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię.

Pisał między innymi, że sprawca "zmotywował go do działania", że "postara się to zrobić lepiej" oraz, że "lubi terror".

Internauta opublikował w sieci niepokojące wpisy Źródło: KWP Gdańsk

O wpisach poinformowali gdańskich policjantów funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

- Zgłoszenie wymagało natychmiastowego i błyskawicznego działania, dlatego nad tą sprawą pracowali policjanci z komendy miejskiej, z Przymorza i Wrzeszcza. Ustalili tożsamość autora wpisów oraz jego adres - przekazała we wtorek sierż. Edyta Krefta z gdańskiej komendy.

Zatrzymanemu grozi więzienie

18-latek został zatrzymany w mieszkaniu na terenie Gdańska. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi jego telefon komórkowy, tablet oraz laptop. Sprzęt został przekazany do badań biegłemu sądowemu z zakresu pozyskiwania danych teleinformatycznych.

Autor wpisów został zatrzymany przez policję Źródło: KWP Gdańsk

We wtorek 18-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni oraz pochwalania popełnienia przestępstwa. Zastosowano wobec niego policyjny dozór. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Opracowała Natalia Grzybowska