Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Pijany wpadł na tory. Musieli zatrzymać nadjeżdżający pociąg

Pijany wpadł na tory
Pijany mężczyzna wpadł na tory
Źródło: Monitoring PKP/SKM
Mężczyzna wpadł na tory przy przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdańsku. Nie był w stanie sam się wydostać. Na szczęście zauważyła go na kamerze monitoringu megafonistka. Powiadomiła dyspozytora i kierownika nadjeżdżającego pociągu. Jak się później okazało, mężczyzna był pijany.

Do zdarzenia doszło w środę (4 lutego) w pobliżu przystanku SKM Gdańsk Stocznia. Mężczyznę, który wpadł na tory zauważyła megafonistka, która bez chwili zastanowienia podniosła alarm. Powiadomiła dyspozytora, żeby zatrzymać ruch pociągów. Jak się okazało, pierwszy nadjeżdżał pociąg, który jechał po sąsiednim torze.

- Pociąg został niezwłocznie zatrzymany, a kierownik pociągu odnalazł leżącego mężczyznę - przekazał nam Marcin Józefowicz, rzecznik prasowy SKM Trójmiasto.

Mężczyznę nie było łatwo ściągnąć z torów. Jak podkreślił Józefowicz, pomógł im świadek. - Bardzo chcielibyśmy temu podróżnemu podziękować, że znalazł czas i pomógł kierownikowi ściągnąć tego mężczyznę z torów - dodał.

Okazało się, że mężczyzna był pijany

Na miejsce wezwano policję i ratowników medycznych. Jak się okazało, mężczyzna był pijany.

- Skierowani na miejsce funkcjonariusze już na peronie wylegitymowali 33-latka bez stałego miejsca zamieszkania. Jak ustalili, mężczyzna poślizgnął się i upadł na tory. Była też od niego wyczuwalna silna woń alkoholu - przekazała nam podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak dodała, 33-latek miał ponad dwa promile. Trafił do pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych.

Okazało się, że mężczyzna był pijany
Okazało się, że mężczyzna był pijany
Źródło: Monitoring PKP/SKM
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Monitoring PKP/SKM

Udostępnij:
Tagi:
SKMGdańskAlkohol
Czytaj także:
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
WARSZAWA
Śmierć mężczyzny podczas imprezy w Ustce (zdj. ilustracyjne)
Śmierć podczas imprezy w Ustce. "Doszło do szamotaniny"
Trójmiasto
Slopestyle to niezwykle efektowna konkurencja
Poniedziałek na igrzyskach. Trwa finał efektownej konkurencji
RELACJA
imageTitle
Media: nie jedna, a dwie operacje Vonn po upadku
EUROSPORT
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
BIZNES
imageTitle
Uwaga, tu może być polski medal. "Poradzi sobie"
EUROSPORT
Opady marznące
Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Ostrzeżenia IMGW
METEO
kobieta parkinson choroba parkinsona shutterstock_1665533131
Nowe leczenie Parkinsona. Skuteczność terapii wzrosła ponad dwukrotnie
Zdrowie
Łańcuch i toga sędziowska
Adwokatka skazana za usiłowanie zabójstwa
Trójmiasto
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie, to zaginiony kilka miesięcy temu 48-latek
WARSZAWA
Kobieta wysiadła z auta i zabrała paczkę
Kurier zgubił cenną przesyłkę. Ma ją kobieta z nagrania
Katowice
imageTitle
Krew na treningu. "Zdarła sobie skórę z twarzy"
EUROSPORT
Pocisk
Nagranie z komisariatu. "Prosimy, nie przynoście ich na policję!"
Maciej Wacławik
epstein trump protest shutterstock_2722936985
Jeffrey Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe dokumenty ujawniają skalę kontaktów
BIZNES
Brutalne ataki na kobiety w Kamiennej Górze
Seria ataków na kobiety. Dopiero po czwartej ofierze areszt
Wrocław
Ghislaine Maxwell
Dziś zeznania wspólniczki Epsteina. Co wiadomo
Świat
Spalone ciężarówki, Wrocław
Trzy ciężarówki stanęły w ogniu. "Czuć było smród benzyny"
Wrocław
Sędzia Tomasz Pannert
Zrobił awanturę strażnikom granicznym bo "zderzył się z murem". Jest wyrok
Białystok
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
O tyle wzrosną emerytury. Wyliczenia i kwoty
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Bąkiewicz usłyszał trzy zarzuty
Polska
imageTitle
O której poniedziałkowy konkurs skoków?
EUROSPORT
Jimmy Lai
"Gwóźdź do trumny wolności prasy". Zapadł wyrok
Świat
Konkret24. Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"?
Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"? Nad czym pracuje resort
Zuzanna Karczewska
Jeffrey Epstein
Co łączy Epsteina z pedofilią w Kościele?
Tomasz P. Terlikowski
imageTitle
Straszny wypadek Vonn. "Bałem się, że będzie chciała przekroczyć granice"
EUROSPORT
Głośny cyberatak na Morele.net. Śledczy przedstawili zarzuty podejrzanemu (zdj. ilustracyjne)
Głośny cyberatak na Morele.net. Przełom po ośmiu latach
Kraków
imageTitle
Łapał się za głowę, oklaskiwał na stojąco. Olimpijskie zachwyty Djokovicia
EUROSPORT
Pojazdy był kradzione
Kradli przyczepy kempingowe w Anglii, sprzedawali w Polsce
Rzeszów
Edward Linde-Lubaszenko
Artyści żegnają Edwarda Linde-Lubaszenkę
Kultura i styl
imageTitle
Trump uderza w olimpijczyka. "Prawdziwy przegrany"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica