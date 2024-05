Gdańscy policjanci zatrzymali 27-latka, który będąc pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję samochodową. Mężczyzna miał prawie dwa promile. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a auto odholowano na parking strzeżony. Kierowcy grozi do trzech lat więzienia.

Do kolizji trzech aut osobowych doszło 14 maja w godzinach popołudniowych na ulicy Okopowej w Gdańsku. Policjanci zauważyli mężczyznę, który zaczął odchodzić z miejsca zdarzenia. Zatrzymali go i zaczęli ustalać, jak doszło do kolizji.