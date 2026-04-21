Trójmiasto Pijana kobieta z małym dzieckiem w tramwaju. Interweniowała policja Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło na Zaspie w Gdańsku

W poniedziałek policjanci zostali wezwani do interwencji po zgłoszeniu od motorniczego jednego z tramwajów w Gdańsku. Mężczyznę zaniepokoiło zachowanie pasażerki, która - w jego ocenie - była pod wpływem alkoholu i jednocześnie opiekowała się kilkuletnim dzieckiem. O sprawie jako pierwszy poinformował Dziennik Bałtycki.

Policjanci interweniowali w tramwaju na przystanku Bajana, w rejonie galerii handlowej Zaspa. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, funkcjonariusze poprosili kobietę o opuszczenie pojazdu, a następnie przeprowadzili badanie alkomatem.

Sprawą zajmie się sąd

Wynik nie pozostawiał wątpliwości - kobieta miała 1,8 promila alkoholu we krwi. Tym samym podejrzenia motorniczego okazały się uzasadnione. Nietrzeźwa pasażerka została przewieziona do izby wytrzeźwień.

2,5 letnie dziecko, które znajdowało się pod opieką matki, zostało przekazane ojcu. Ich sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, który oceni okoliczności zdarzenia i ewentualne konsekwencje dla matki.