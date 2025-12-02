Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Ostatni raz był widziany ponad tydzień temu. Szukają 67-latka

Andrzej Kubik
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Policjanci poszukują 67-letniego Andrzeja Kubika z Gdańska. Mężczyzna ostatni raz był widziany w nocy z 21 na 22 listopada. Od tamtej pory sąsiedzi i córka nie mają z nim kontaktu.

O poszukiwaniach mężczyzny poinformowała we wtorek podinspektor Magdalena Ciska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Policjanci z komisariatu na Przymorzu poszukują 67-letniego Andrzeja Kubika z Gdańska. Mężczyzna ostatni raz był widziany w mieszkaniu przy ulicy Pomorskiej z 21 na 22 listopada 2025 roku. Od tego czasu nie jest widywany przez sąsiadów, a córka nie ma z nim kontaktu - przekazała policjantka.

Andrzej Kubik
Andrzej Kubik
Źródło: KMP Gdańsk

Wysoki, szczupły w licznymi bliznami

Funkcjonariusze publikują również opis poszukiwanego mężczyzny. Pan Andrzej ma 185 cm wzrostu, jest szczupłej budowa ciała, ma krótkie, siwe, lekko kręcone włosy i oczy koloru szarego.

- Mężczyzna ma niepełne uzębienie i kilkudniowy zarost. 67-latek od pasa w dół ma liczne blizny po przeszczepach skóry. Nie mamy dokładnych informacji na temat ubioru zaginionego. Ostatnio był widywany w koszulce typu polo z logiem DHL (żółtoczerwona), na głowie najczęściej nosił czapkę z daszkiem - dodała Ciska.

Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które widziały 67-latka albo wiedzą, gdzie może przebywać.

Osoby, które widziały mężczyznę ze zdjęcia, mają informacje na temat zaginionego, w szczególności o miejscu jego pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji V w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 19, nr tel: 47 741 12 22 lub pod numerem alarmowym 112.
KMP Gdańsk
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Gdańsk

Udostępnij:
TAGI:
GdańskSeniorzyPolicjaTrójmiasto
Czytaj także:
Małgorzata Kożuchowska, Nikodem Marecki
Świat filmu żegna 11-letniego aktora. "Iskierka dobrej energii"
Najnowsze
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
METEO
Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Sąd uchylił wyrok w sprawie śmierci Ziętary. Materiał "wystarczający do skazania"
Poznań
Nicolas Maduro w trakcie wiecu w Caracas w Wenezueli
Maduro wezwał do "obrony ojczyzny". I zatańczył
Świat
tusk
Niemieckie media o wizycie Tuska
Polska
Uciekał na rowerze przed kontrolą. Zapłaci ponad 10 tys. zł
Uciekał na rowerze przed policjantami. Zapłaci ponad 10 tysięcy złotych
Katowice
imageTitle
Uczcili pamięć "zmarłego", który akurat siedział na trybunach
EUROSPORT
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Policjanci ściągnęli kota z drzewa
Policjanci ściągnęli kota z drzewa. Opiekunka zwierzęcia dziękuje
Kielce
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
BIZNES
imageTitle
"To moja wina". Przybity, choć był najlepszy na boisku
EUROSPORT
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę
Czekał na protezy zębowe, zawartość paczki go zaskoczyła
Wrocław
W stanie Waszyngton głaz spadł na przejeżdżający samochód
Wracali do domu, ich auto zmiażdżył głaz
METEO
Policjanci znaleźli narkotyki
W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany
WARSZAWA
Problem dotyczy odbioru odpadów zielonych z ogrodów i posesji (zdj. ilustracyjne)
Zawieszają odbiór bioodpadów
WARSZAWA
imageTitle
Mistrzyni opłakuje uśpionego konia
EUROSPORT
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Lista na stronie prezydenta. Marszałek Sejmu: nie wiem, skąd ta panika
Polska
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
BIZNES
imageTitle
"Nienawidzę tego". Nie chciał lecieć na losowanie, został zmuszony
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
BIZNES
50 min
pc
W historii zapisał się głównie tym, że został zastrzelony
Kultura polityczna
imageTitle
Mecz Polaków przejdzie do historii. "Cudowne uczucie"
EUROSPORT
Mgła w Polsce
IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach
METEO
Antyrządowy protest w Tel Awiwie
Byłby to groźny precedens. "Premier domaga się odsunięcia na bok systemu prawnego"
Świat
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Ostatni dzień zagranicznej podróży papieża. Odwiedzi szczególne miejsce
Świat
imageTitle
Zamieni tyczkę na klatkę. "Nie umiem siedzieć na kanapie"
EUROSPORT
shutterstock_2534709273
Nowa strategia Norwegów. "Każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona"
Świat
Anto
Tysiąc sto wpisów, groźby śmierci. Koszmar kierowcy
EUROSPORT
GettyImages-1329750
Zabijali mężczyzn w wieku poborowym, "nawet jeśli nie stanowili zagrożenia"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica