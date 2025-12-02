Ostatni raz był widziany ponad tydzień temu. Szukają 67-latka

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

O poszukiwaniach mężczyzny poinformowała we wtorek podinspektor Magdalena Ciska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Policjanci z komisariatu na Przymorzu poszukują 67-letniego Andrzeja Kubika z Gdańska. Mężczyzna ostatni raz był widziany w mieszkaniu przy ulicy Pomorskiej z 21 na 22 listopada 2025 roku. Od tego czasu nie jest widywany przez sąsiadów, a córka nie ma z nim kontaktu - przekazała policjantka.

Wysoki, szczupły w licznymi bliznami

Funkcjonariusze publikują również opis poszukiwanego mężczyzny. Pan Andrzej ma 185 cm wzrostu, jest szczupłej budowa ciała, ma krótkie, siwe, lekko kręcone włosy i oczy koloru szarego.

- Mężczyzna ma niepełne uzębienie i kilkudniowy zarost. 67-latek od pasa w dół ma liczne blizny po przeszczepach skóry. Nie mamy dokładnych informacji na temat ubioru zaginionego. Ostatnio był widywany w koszulce typu polo z logiem DHL (żółtoczerwona), na głowie najczęściej nosił czapkę z daszkiem - dodała Ciska.

Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które widziały 67-latka albo wiedzą, gdzie może przebywać.

Osoby, które widziały mężczyznę ze zdjęcia, mają informacje na temat zaginionego, w szczególności o miejscu jego pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji V w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 19, nr tel: 47 741 12 22 lub pod numerem alarmowym 112. KMP Gdańsk

