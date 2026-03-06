Pojechali na interwencję, znaleźli ciało mężczyzny. Wstępne ustalenia

Do zdarzenia doszło w Gdańsku-Oruni Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w nocy z 5. na 6. marca. Tuż przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie o głośnej awanturze w jednym z mieszkań na gdańskiej Oruni. Po wejściu do lokalu znaleźli ciało mężczyzny. W mieszkaniu przebywała jeszcze kobieta.

- Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo‑śledczą, kryminalnych oraz technika kryminalistyki. Policjanci zabezpieczyli ślady i wykonali dokumentację. Czynności prowadzone były do rana - poinformował Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Śledztwo w sprawie śmierci 72-letniego mężczyzny prowadzi prokuratura.

- Podczas badania biegli nie wykryli żadnych urazów, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich - mówi prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Wstępne badania wykazały, że prawdopodobną przyczyną śmierci 72-latka mogła być niewydolność sercowo-naczyniowa. Te ustalenia będą teraz weryfikowane podczas dalszych badań i testów.

Opracował Rafał Molenda