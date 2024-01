"Prezydent jest uśmiechnięty i ma zapraszająco wyciągniętą rękę". Stanęła ławeczka Pawła Adamowicza

czytaj dalej

Spotykamy się w okolicznościach bardzo specyficznych - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. - To jest również pytanie, jakie Wincenty Witos pewnie by zadał, gdyby fizycznie mógł być między nami, o dzisiejszą Polskę. O to, co się w tej Polsce dzieje dzisiaj - powiedział Duda, nawiązując do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Oto posłowie zostają zamknięci do więzienia - oświadczył prezydent.