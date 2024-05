Powiedział do żony "dzwoń na policję" i wyskoczył z auta, by zatrzymać pijanego kierowcę

Do zdarzenia doszło w południe w samym centrum Gdańska, bo na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. 3-go Maja. Zwykle to bardzo ruchliwa trasa. Małżeństwo, które tamtędy przejeżdżało, natknęło się na kierowcę audi, który według ich oceny "zachowywał się dziwnie"

- Kierowca co jakiś czas hamował bez przyczyny. Powiedziałem do żony: coś ten kierowca dziwnie jedzie. Ale jechaliśmy za nim dalej. Kiedy dojechaliśmy do sygnalizacji świetlnej, mężczyzna zaczął już zahaczać o krawężniki. W tym momencie powiedziałem: Natalia, dzwoń na policję, bo tutaj jest coś nie tak - opowiada reporterowi TVN24 Szymon Szubzda.

"Wisiałem na tym oknie, a on ruszył"

Pan Szymon postanowił, że spróbuje uniemożliwić dalszą jazdę kierowcy. Gdy tamten zatrzymał się na chwilę przed sygnalizacją, wyskoczył z auta i podbiegł do audi. - To była szybka decyzja. Wyłączyłem silnik, wyskoczyłem z naszego auta i doskoczyłem do tego przed nami. Na szczęście była tam otwarta szyba, więc zanurkowałem przez nią do środka, by zabrać kluczyki. Ten mężczyzna zaczął się ze mną szarpać. Wisiałem na jego oknie, a on ruszył - relacjonuje Szubzda i dodaje: - Podniosłem nogi jak najwyżej i jeszcze udało mi się ten kluczyk wyszarpać. Samochód się zatrzymał.