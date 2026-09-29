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Niewielki pies sam ruszył w podróż pociągiem. Pomorska Kolej Metropolitalna szuka właściciela

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Niewielki pies sam ruszył w podróż pociągiem. Pomorska Kolej Metropolitalna szuka właściciela
Niewielki pies sam ruszył w podróż pociągiem. Pomorska Kolej Metropolitalna szuka właściciela
Źródło wideo: Pomorska Kolej Metropolitalna
Źródło zdj. gł.: Pomorska Kolej Metropolitalna
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Nietypowy pasażer pojawił się w pociągu jadącym do Gdańska Osowej. Niewielki pies podróżował sam, a gdy kolejni pasażerowie zaczęli wysiadać, okazało się, że nikt nie czeka na niego na peronie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na przystanku PKM Gdańsk Brętowo. Około godz. 18.30 niewielki pies został zauważony na peronie, gdzie samodzielnie spacerował wśród pasażerów.

Cztery minuty później na przystanek przyjechał pociąg jadący w kierunku Gdańska Osowej. Czworonóg ustawił się przy drzwiach razem z podróżnymi, a następnie jako ostatni wskoczył do pociągu.

Podczas podróży pies przechadzał się po wagonie i podchodził do pasażerów. Kiedy większość z nich wysiadła na przystankach Jasień i Kiełpinek, okazało się, że czworonóg nadal podróżuje sam.

Pies znalazł tymczasowe schronienie

Zwierzęciem zainteresował się pracownik Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, który jechał tym pociągiem na nocną zmianę. Ponieważ nikt z pasażerów nie zgłosił, że jest właścicielem psa, pracownik postanowił się nim zaopiekować.

Pies spędził noc w Lokalnym Centrum Sterowania PKM. Był spokojny i grzeczny, nie przeszkadzał również pracownikom w wykonywaniu obowiązków.

Pies czeka na swojego właściciela
Pies czeka na swojego właściciela
Źródło zdjęcia: Pomorska Kolej Metropolitalna

Teraz PKM poszukuje właściciela czworonoga. Osoby, które rozpoznają psa lub wiedzą, do kogo może należeć, proszone są o kontakt pod numerem 58 350 11 91.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
zwierzętaOchrona zwierzątKolej
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