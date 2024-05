Wyprzedzał i zajeżdżał drogę innemu kierującemu, który wcześniej nie wpuścił go do ruchu. - To go ewidentnie rozjuszyło i postanowił utrudniać jazdę temu kierowcy - mówi świadek zdarzenia, którego kamera samochodowa nagrała niebezpieczne drogowe zdarzenie.

- Wszystko zaczęło się od sytuacji, w której [kierujący - przyp. red.] nie został przepuszczony na pasie włączającym go do ruchu przez kierowcę tesli. To go ewidentnie rozjuszyło i postanowił utrudniać jazdę tego samochodu. Na nagraniu widać, jak od razu zaczął mu zajeżdżać drogę. Cały czas pędził, mimo że dozwolona prędkość na tej drodze to 100 kilometrów na godzinę. Wszyscy poza nim potrafili zachowywać się przepisowo. Zresztą nie było warunków na chojrakowanie. Był duży ruch - relacjonował pan Adrian.