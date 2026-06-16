Trójmiasto Nastolatkowie grozili 14-latce i jej rodzinie. Chcieli ich wyprowadzki Oprac. Natalia Grzybowska |

Nastolatkowie grozili 14-latce i jej rodzinie. Chcieli ich wyprowadzki Źródło wideo: KMP Gdańsk Źródło zdj. gł.: KMP Gdańsk

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Policjanci z komisariatu w Oliwie otrzymali zgłoszenie dotyczące gróźb kierowanych wobec mieszkańca dzielnicy i jego nastoletniej córki. Jak przekazała policja, 14-latka otrzymywała za pośrednictwem komunikatora wiadomości, z których wynikało, że może stać się jej krzywda.

Śledczy ustalili również, że nastolatkowie kilkukrotnie przychodzili pod okna mieszkania dziewczyny i wykrzykiwali groźby. Mieli także ostrzegać rodzinę, że jeśli nie wyprowadzi się z Oliwy, spotkają ją poważne konsekwencje, opisując przy tym, co zamierzają zrobić.

Powodem ich zachowania miały być były pretensje do 14-latki. Dziewczyna miała nie pozostać obojętna wobec krzywdy wyrządzonej jej 15-letniemu znajomemu przez jednego z nastolatków, a dzięki jej reakcji sprawa wyszła na jaw.

Nastolatkowie usłyszeli zarzuty

Sprawą zajęli się kryminalni z Oliwy, którzy ustalili tożsamość i miejsca pobytu podejrzanych. W trakcie czynności okazało się, że jeden z 15-latków był już wcześniej zatrzymany w związku ze sprawą znęcania się nad swoim rówieśnikiem. Tamto postępowanie prowadzili funkcjonariusze z komisariatu we Wrzeszczu.

W miniony czwartek kryminalni i dzielnicowi z Oliwy, wspólnie z policjantami z Wrzeszcza, jednocześnie weszli pod trzy adresy, pod którymi mieli przebywać nieletni w wieku od 14 do 15 lat. Cała trójka została zatrzymana i doprowadzona do komisariatu.

Nastolatkowie grozili 14-latce i jej rodzinie Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Policja zatrzymała trójkę nastolatków Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Czynności z nastolatkami przeprowadzono w obecności ich rodziców. Wszyscy usłyszeli zarzuty kierowania gróźb karalnych. Jeden z 15-latków trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a pozostali dwaj zostali objęci nadzorem kuratora.

O dalszym losie nieletnich zdecyduje sąd rodzinny.

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