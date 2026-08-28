Trójmiasto Namalował nazistowskie symbole na garażu. Wcześniej też łamał prawo Oprac. Natalia Grzybowska |

Namalował nazistowskie symbole na garażu. Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk

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W poniedziałek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymał zgłoszenie dotyczące osoby, która malowała sprayem po ścianie jednego z budynków. Na miejsce skierowano policyjnych wywiadowców. Jak przekazała mł. asp. Aleksandra Kluge, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, funkcjonariusze zastali tam 15-letniego Gdańszczanina.

Jak ustalili policjanci, nastolatek umyślnie malował czarnym sprayem po ścianie jednego z garaży. Umieścił tam symbole i napisy propagujące ideologię nazistowską.

15-latek został doprowadzony do komisariatu, a następnie przekazany ojcu.

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że tego samego dnia nastolatek miał również uszkodzić samochód marki Audi. Czarną farbą pomalował pokrywę silnika, powodując uszkodzenia oszacowane na 1,5 tys. zł.

Funkcjonariusze ustalili również, że 15-latek fotografował swoje działania, a następnie rozpowszechniał je za pomocą różnych aplikacji.

Sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Nastolatek odpowie przed sądem dla nieletnich.

Funkcjonariusze apelują do rodziców

Policjanci apelują do rodziców o zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie dzieci, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Jak przekazała mł. asp. Aleksandra Kluge, warto interesować się tym, jak młodzi ludzie spędzają wolny czas, z kim się spotykają, jakie mają zainteresowania oraz jakie treści przeglądają w internecie.

Funkcjonariusze podkreślają, że dobre relacje z dziećmi i zainteresowanie ich codziennością mogą pomóc im uniknąć konsekwencji niewłaściwych wyborów i zachowań.